Roma, Juric nei guai: salta la partita di stasera, è ufficiale

Ivan Juric contro il Torino si giocherà la permanenza sulla panchina della Roma, ma l’allenatore croato è stato “tradito” da uno dei suoi giocatori migliori.

Stando alle ultime notizie, infatti, questa sera all’Olimpico mancherà uno dei protagonisti più attesi, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema che potrebbe tenerlo lontano dai campi più di quanto effettivamente si potesse immaginare. Le condizioni del calciatore giallorosso verranno rivalutate nelle prossime ore, ma per una partita cruciale come quella di stasera Juric sperava di poterlo avere a disposizione, anche perché un calciomercato del genere spesso, anzi, molto spesso è decisivo.

Roma e Juric nei guai: salta la partita di stasera

Questa sera, contro il suo passato, Ivan Juric si giocherà la permanenza sulla panchina della Roma. Il destino ha così voluto, ma alle volte sa essere davvero beffardo, anche perché l’allenatore croato dovrà affrontare questa sfida da dentro fuori senza uno dei suoi migliori giocatori.

Un forfait last minute questo, anche perché nel corso di questi giorni, a Trigoria, la formazione titolare provata lo prevedeva al centro del gioco della Roma. E adesso? Juric avrà queste ultime ore prima del fischio d’inizio per trovare una soluzione a quest’assenza, che peserà e non poco sugli equilibri di una partita che l’ex Toro non è che vuole vincere, ma vuole dominare, così da scacciare via tutti i fantasmi di queste ultime, prime, settimane in giallorosso.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico, Ivan Juric è venuto a conoscenza dell’indisponibilità di Artem Dovbyk, che a quanto pare avrebbe alzato bandiera bianca a causa di un problema che non gli permette di essere al 100%. Al suo posto, con ogni probabilità, verrà schierato Paulo Dybala, unica soluzione valida per far fronte ad un’assenza che a questo punto della stagione, considerata anche la delicatezza della partita, non ci voleva proprio.

Salta Roma-Torino: svelate le condizioni

Artem Dovbyk non sarà della partita questa sera. Il gigante ucraino ha infatti dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio che a quanto pare non preoccuperebbe più di tanto lo staff medico della Roma. Le condizioni dell’ex Girona saranno si da valutare nelle prossime ore in vista anche della sfida del prossimo weekend di Serie A, ma già il fatto che non si tratti essere di un problema muscolare ha fatto tirare un enorme sospiro di sollievo a tutto l’ambiente giallorosso.

Più nello specifico, stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Dovbyk salterà il Torino per un forte attacco influenzale, che a quanto pare non gli avrebbe permesso di essere al 100%. Oltre all’ucraino, anche il capitano Lorenzo Pellegrini non sarebbe al meglio a causa di un colpo preso in allenamento. Da valutare se riuscirà a recuperar almeno per la panchina o meno. Insomma, non il miglior modo per Juric di affrontare un partita da dentro o fuori come quella di stasera.