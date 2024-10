Roma, sostituto Juric a sorpresa: ecco chi ha scelto l’allenatore

E’ ormai finito il tempo anche per Ivan Juric che sarà esonerato nelle prossime ore e con la famiglia Friedkin che ha già scelto il nuovo allenatore in un modo particolare.

Dopo De Rossi anche un altro allenatore può essere esonerato dalla Roma e si tratta di Ivan Juric che ha visto scadere il suo tempo. La decisione dei Friedkin sembra ormai già presa dopo il pesantissimo ko subito in campionato per 5-1 contro la Fiorentina che ha fatto andare su tutte le furie la società e anche la tifoseria che è in contestazione con tutti, dal club ai giocatori.

Adesso è un momento estremamente delicato per la Roma e per Juric che però sembra ormai già ad un passo dall’addio. Potrebbe arrivare a prescindere dal risultato con il Torino il suo esonero perché la decisione sembra ormai già presa da parte della società.

Sono già diversi i nomi che circolano in merito ad un possibile sostituto in panchina dopo l’esonero di Juric dalla Roma perché ci sono adesso diverse alternative che possono portare seriamente all’arrivo in panchina di un nuovo nome, curioso come sia uscito fuori.

Roma, esonero Juric: scelto il sostituto a sorpresa

Potrebbe essere una vera sorpresa quello che può essere il prossimo nome uscito fuori per allenare la Roma dopo l’esonero di Juric. Perché i Friedkin sembrano averci ripensato su De Rossi, che mesi fa ha prolungato il suo contratto fino al 2027, poi però un cambio di idea dopo l’esonero perché ora la società con l’addio di Juric non sembra voler puntare su di lui di nuovo.

Adesso è tutto molto più chiaro in merito a quello che può accadere perché ci sono conferme in merito alla scelta che hanno fatto i Friedkin che sono volati a Los Angeles dove c’è la sede Retexo per farsi aiutare nella scelta del nuovo allenatore della Roma.

Nelle prossime ore sarà esonerato Juric e la Roma sceglie il nuovo allenatore, intanto, ci sono novità sulla modalità di scelta fatta dai fratelli Friedkin, proprietari del club giallorosso. Perché la scelta del nuovo allenatore della Roma sarà fatta con Retexo Intelligence, il software fondato e guidato da Charles Gould con tutti i dati necessari per una scelta statistica.

Questa la decisione dei Friedkin che hanno scelto ancora il software Retexo Intelligence per il nuovo allenatore della Roma.