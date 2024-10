Calciomercato, Verratti sbarca in Serie A: tutto pronto per gennaio

Dopo anni di calcio estero, fra Francia e Qatar, Marco Verratti sembrerebbe essere pronto a tornare a giocare in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino di una grande del campionato di Serie A, alla ricerca di un profilo d’esperienza internazionale e qualità, proprio come Verratti, con il quale andare a rinforzare la mediana in vista della seconda parte di stagione. Prima che quest’affare vada in porto, ci sono da considerare diversi fattori importanti, su tutti l’ingaggio mostre che l’ex PSG percepisce, ma l’impressione è che tutte le parti in causa siano disposte a venirsi incontro per riuscire a riportare in Italia il campione d’Europa 2021.

Verratti torna, o meglio, sbarca in Serie A: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marco Verratti, che per la prima volta in carriera, all’età di 31 anni, potrebbe finalmente sbarcare in Serie A. Al momento nulla di concreto, solo indiscrezioni, ma l’impressione è che si stia viaggiando in una direzione precisa, visto che ci potrebbero essere una serie di coincidenze che permetterebbero la realizzazione del tutto.

Stando alle ultime notizie, infatti, Verratti sarebbe finito nel mirino di una big di Serie A che sarebbe alla ricerca di un giocatore proprio in quel ruolo a fronte di una cessione per certi inevitabile. Molto probabilmente nel prossimo calciomercato una delle stelle della squadra andrà via, e per evitare di puntare alla cieca la dirigenza preferirebbe andare sul sicuro riportando in Italia proprio l’ex PSG. Come anticipato, ci sono diversi fattori da considerare, su tutti tenuta fisica ed ingaggio, ma ci sono tutti i presupposti affinché quest’affare si possa fare.

Stando dunque a quanto riportato dal portale L’Interista, nel momento in cui Hakan Calhanoglu dovesse essere ceduto, l’Inter lo sostituirebbe proprio con Marco Verratti, nonostante l’italiano non rientrerebbe nei parametri di Oaktree, anche perché sostituire il turco con una giovane scommessa potrebbe creare sgomento. Motivo per il quale meglio puntare su chi le ossa, in carriera, già se l’è fatte.

Verratti in una big di Serie A: cifre e dettagli

Marco Verratti potrebbe prendere in eredità da Hakan Calhanoglu le chiavi del centrocampo dell’Inter. Questo è quanto starebbe circolando nelle ultimissime ore, visto che il giocatore turco sarebbe finito nel mirino delle principali società d’Europa in vista del prossimo calciomercato.

Pensare ad un addio dell’ex Milan a gennaio è utopia, ma non è da escludere che parti si possano separare l’estate prossima. A fronte di questo, per evitare di farsi trovare impreparato, l’Inter si sarebbe iniziato a guardare intorno valutando Verratti come il profilo ideale sul quale andare a puntare, nonostante il 31enne abbia poco a che fare con i parametri fissati da Oaktree. Il campione d’Europa rappresenterebbe essere però un’opportunità irrinunciabile, non solo perché arriverebbe a parametro zero (scadenza nel 2025 con Al-Arabi SC), ma anche perché si sarebbe disposto ad abbassare il proprio stipendio a “soli” 4 milioni di euro a stagione, tanto di meno rispetto a quelli che percepisce attualmente in Qatar.