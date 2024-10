Serie A, colpo a sorpresa: torna Chiesa, affare fatto col Liverpool

A poco più di sei mesi dal suo arrivo a Liverpool, Federico Chiesa potrebbe preparare le valige per tornarsene a giocare in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, la forte concorrenza che c’è in quel di Anfield non gli starebbe permettendo di esprimersi al meglio, al punto che l’ex Juventus ha fine a questo momento collezionato appena 3 presenze, per un totale di 78 minuti, neanche una partita intera. Se Chiesa vuole riconquistare Spalletti e la Nazionale c’è bisogno di giocare di più e mettersi decisamente in mostra, ed ecco perché starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare la Premier League e tornare in Serie A, considerato il forte interesse di una delle realtà attuali interessanti del calcio italiano.

Chiesa torna in Serie A: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, che a gennaio potrebbe già lasciare il Liverpool per cercare migliore fortuna altrove per riconquistare la fiducia di Luciano Spalletti e della Nazionale.

Il poco spazio che sta trovando in Inghilterra non fa bene all’italiano, che a quanto pare starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare a giocare in Serie A. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché bisognerebbe trovare chi è in grado di mantenere lo stipendio di Federico Chiesa, ma nelle ultime ore si starebbe parlato di una destinazione piuttosto esotica per il figlio d’arte, che avrebbe accolto positivamente questo interesse, considerata anche la continua crescita sportiva e non della società che avrebbe bussato alla sua porta.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, Chiesa potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia del Como. Al momento si tratterebbe essere di fantamercato, ma considerata la potenza economica dei Lariani sarebbe meglio non sottovalutare questo incredibile scenario, che potrebbe arrivare a fare bene praticamente a tutti, soprattutto all’ex Juventus, che ha bisogno di tornare a sentirsi importante.

Addio Liverpool, Chiesa di nuovo in Serie A: i dettagli

Il Como sogna il colpo Federico Chiesa per gennaio. Ovviamente ci sono tante cose da valutare per capire se quest’affare possa andare in porto, ma l’impressione è che si stia viaggiando verso la direzione giusta, soprattutto se si considera la piena disponibilità dell’italiano al trasferimento.

Ovvio, se si dovesse presentare la Roma di turno, Chiesa darebbe precedenza ad un club di questo calibro, ma allo stesso tempo non è da escludere niente, perché con Fabregas in panchina il Como starebbe sognando in grande. Ma in tutto questo, il figlio d’arte tornerebbe in Serie A a titolo definitivo? Più plausibile la soluzione del prestito, ma da qui a parlare di questo dettaglio di tempo ne passerà, e con esso tante cose potranno cambierà. Staremo a vedere.