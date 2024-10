Chiesa in prestito a gennaio, accordo con un club in Italia

Sembra già finita l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool. Il calciatore italiano approdato al club inglese le ultime settimane della scorsa estate di calciomercato è pronto a tornare in Serie A.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano dice una celebre frase ed è quello che può accadere proprio a Federico Chiesa. Il calciatore italiano non ha intenzione di passare un anno intero da comparsa ed è pronto a lasciare la Premier League per una nuova avventura, con condizioni diverse e per tornare a giocare in Serie A.

L’obiettivo del giocatore è quello di andare a trovarsi una nuova sistemazione per poter anche trovare presto di nuovo la maglia della Nazionale. Perché al momento l’Italia non punta su Chiesa ma ritrovando minutaggio e prestazioni che le cose possono cambiare.

Per questo motivo lui e il suo agente proveranno a trovare una nuova sistemazione in Italia a gennaio, visto che ora diversi club sono pronti a cogliere l’occasione Chiesa che si può andare a creare a gennaio, nel mercato invernale che aprirà tra pochi mesi.

Calciomercato: Chiesa torna in Serie A

Clamoroso colpo di scena che può portare al ritorno di Federico Chiesa in Serie A dove ci sono due club pronti a convincerlo a tornare e lasciarsi alle spalle questa breve parentesi inglese che al momento non è per niente stata fortunata e positiva per lui.

Chiesa non rientra nei piani del Liveprool e del suo allenatore, per questo motivo di fronte ad una giusta offerta a gennaio sarà subito lasciato andare. Da capire però le modalità della sua partenza, perché una cessione a titolo definitivo può essere davvero complicata, diverso un prestito.

Ed è proprio in prestito che Chiesa può tornare in Serie A, cercando anche di raggiungere un accordo per quanto riguarda quello che è il pagamento del suo ingaggio. Perché il giocatore ha uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2028 e al momento nessuno in Italia ha intenzione di pagare.

Occhio però a quello che svela calciomercato.com perché si parla della concreta possibilità che Chiesa possa tornare in Serie A dove in prestito Como e Milan sono le due squadre che possono far rilanciare il giocatore in Italia ad alti livelli con l’obiettivo di riscattarsi.

Le prossime settimane saranno già decisive per capire se alla fine Como o Milan riusciranno a riportare Chiesa in Italia.