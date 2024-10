Como: niente Totti, ma Fabregas chiama un’altra leggenda

Francesco Totti è il nome più in auge nel calcio italiano e non più solo per quanto fatto nella sua leggendaria carriera in Capitale.

Addirittura, all’età di 48 anni, è arrivato ad essere uno dei calciatori – non più ex calciatore a quanto pare – più gettonati per il calciomercato.

È protagonista, dell’attuale calciomercato, proprio il Pupone. E di lui, ma soprattutto di un’altra leggenda, ha parlato ufficialmente Cesc Fabregas che, a proposito di leggende, ha così parlato nelle ore del pre-partita di Como-Lazio. E senza nascondersi troppo, ha fatto il suo annuncio su Francesco Totti, svelando in realtà quello che è il nome di un’altra leggenda che potrebbe finire al Como, magari proprio dopo l’annuncio fatto a Dazn, nel pre-partita del turno infrasettimanale.

Calciomercato: l’annuncio di Fabregas prima di Como-Lazio

Tutta l’Italia mette attenzione sul Como, non solo per quanto fatto di straordinario nel progetto ricchissimo della proprietà, che è riuscita a portare il club in Serie A, sotto la gestione di Cesc Fabregas, ma anche per le notizie diventate di dominio pubblico, in merito a quello che è l’affare che porta a Francesco Totti.

Del Pupone, con il quale ha condiviso il campo internazionale proprio Cesc Fabregas, che lo ha avuto ovviamente solo da avversario considerando che non ha mai giocato con la Roma, ha parlato il tecnico del Como che non lo allenerà.

Lo ammira, è una leggenda, ma non fa al caso del Como. Per voce ufficiale di Cesc Fabregas, il Como non è interessato all’acquisto di Francesco Totti. Porta chiusa all’ex 10 della Roma, che ha annunciato seriamente di voler tornare a giocare in Serie A.

Como: le parole di Fabregas su Totti

È stato molto chiaro: Cesc Fabregas non vuole Totti al Como. Lo stima e a Dazn, nel pre-partita di Como-Lazio, ne parla così: “La verità è che Totti è una leggenda eterna, ma noi non abbiamo mai avuto e mostrato interesse nel comprarlo”. Porte chiuse al Como allora, da capire chi è dunque che ha cercato Totti, per stessa ammissione dell’ex capitano della Roma e leggenda della Nazionale azzurra. Lui attende, magari c’è un’altra squadra pronta a prenderlo.

Ultime Como: Cesc Fabregas ha chiamato un’altra leggenda

Un’altra leggenda al Como, oltre Totti. Lì le cose cambierebbero per Cesc Fabregas, che ha ammesso in diretta di aver chiamato Pedro. Alla fine, lo spagnolo suo storico ex compagno di squadra tra Nazionale iberica e Barcellona, oltre che al Chelsea dove hanno condiviso l’esperienza con Antonio Conte in panchina e da campioni in Premier League, scelse di restare alla Lazio. Ma chissà che per lui non possa arrivare un’occasione in futuro, proprio al Como di Fabregas.