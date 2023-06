La Juve sgambetta Marotta, colpo gobbo

La Juve sgambetta Marotta e la sua Inter. Il mercato bianconero è iniziato con la sola certezza che le casse sono vuote e che pertanto occorrerà dare spazio alla fantasia.

Il mercato ha già iniziato a muovere i suoi primi passi e a scorgere i primi affari. La Juventus c’è, con i suoi tanti dubbi e con la sola certezza che quest’anno, e forse anche il prossimo, le risorse economiche saranno pressoché pari allo zero.

Pertanto la competenza e la fantasia faranno la differenza. In un tale contesto la figura di Cristiano Giuntoli sarebbe stata perfetta e proprio per questo è stata la prima scelta di Francesco Calvo per il ruolo di direttore sportivo e di responsabile dell’Area tecnica. Il dirigente toscano, però, è ancora sotto contratto, con scadenza giugno 2024, con il Napoli e questo complica non poco il suo arrivo alla Continassa.

Se è comprensibile il fatto che la Juventus attenda ancora il suo arrivo, parimenti non può rimanere immobile durante l’attesa. Le decisioni da prendere sono tante e riguardano i giocatori che torneranno dai prestiti, coloro che dovranno essere acquistati e, soprattutto, coloro che dovranno salutare la Juventus. Perché tutto partirà da lì, dalle cessioni e da un’altra certezza, ovvero che dalla Juventus tutti possono partire. E’ soltanto una questione di prezzo.

La Juve sgambetta Marotta

In casa Juventus le cessioni serviranno a finanziare gli acquisti e a ripianare il buco nel bilancio causato dalla mancanza degli introiti assicurati dalla Champions League. Il taglio del monte-ingaggi costituirà un altro passaggio importante lungo la strada tortuosa del risanamento. Ma sarà il capitolo delle cessioni la parte dolente del mercato bianconero.

A coloro che sono già andati via perché in scadenza di contratto, come Di Maria e Paredes, si potrebbero presto aggiungere anche Alex Sandro e Szczesny, entrambi titolari di contratti molto onerosi. E se per il terzino brasiliano si sta percorrendo la strada che potrebbe portare ad una rescissione consensuale del contratto, per il portiere titolare della nazionale polacca la Juventus intende monetizzare il più possibile. Da qui la possibile beffa bianconera al club nerazzurro.

Szczesny è molto probabilmente arrivato al capolinea della sua esperienza in maglia bianconera e per lui potrebbe riaprirsi la strada che conduce alla Premier League. Il Chelsea è alla ricerca di un portiere dopo che le esperienze con Mendy e Kepa non si sono rivelate positive. Lo sguardo del club inglese è rivolto in direzione Milano dove vi sono Maignan e Onana.

Entrambi i numeri uno di Milan e Inter hanno costi elevati e ecco che l’opzione Szczesny può risultare interessante. La Juventus valuta il suo portiere circa 15 milioni di euro. La cessione di Szczesny al Chelsea potrebbe rappresentare un piccolo sgarbo ai rivali di sempre, all’Inter di Beppe Marotta, il più indicibile dei rimpianti bianconeri.