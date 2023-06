Una scollatura esagerata: Claudia Ruggeri è straripante

Con le sue curve in primo piano, Claudia Ruggeri è sempre uno sballo: la showgirl fa impazzire gli ammiratori come al solito

C’è una Miss che è la preferita da parte di tutti gli italiani, e non parliamo di Miss Italia. Ma di lei, Claudia Ruggeri, una delle presenze più amate in assoluto sul piccolo schermo, ormai entrata di prepotenza assoluta nella mente e nel cuore di tutti.

Romana, 39 anni, Claudia deve la sua celebrità ad Avanti un Altro, trasmissione che l’ha fatta salire alla ribalta nazionale. Si tratta, sicuramente lo saprete, del quiz show preserale che va in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Da diverse stagioni ormai è un programma che garantisce a Mediaset ottimi ascolti, ma non soltanto per essere un gioco molto dinamico e divertente che fornisce intrattenimento di qualità, bensì soprattutto per la presenza delle bellezze del ‘minimondo’, donne che allietano i telespettatori con i loro ingressi in scena. Momenti sempre indimenticabili, in particolare quelli che riguardano la splendida Claudia.

La Miss è la capofila tra tutte e lascia sempre senza parole con il suo fascino verace e la sua eleganza incommensurabile. Il tutto l’ha resa una celebrità anche sui social, con un seguito da oltre un milione e 300 mila followers. Che continuano ad affollare la sua bacheca anche nei momenti di pausa estiva della trasmissione. L’estate del resto è il momento in cui forse Claudia da’ fondo a tutto il suo fascino seducente e le prime immagini in costume hanno già scatenato il delirio.

Claudia Ruggeri, il momento nostalgia lascia il segno: scollatissima, visione celestiale

Nei prossimi mesi, sulle spiagge Claudia sarà una grandissima protagonista. In questo modo, i fan più sfegatati di Avanti un Altro non avvertiranno troppo la nostalgia. Ma la Ruggeri decide di tastare il terreno a modo suo.

Con questa immagine inedita tratta da uno dei momenti di scena, Claudia chiede a tutti: “Avete nostalgia di Avanti un altro?”. La risposta dei fan con like e commenti è inequivocabile: tutti sentono la sua di mancanza, è una presenza di cui non si può più fare a meno.

E infatti all’apparire di immagini come queste la passione e la fantasia del pubblico viaggiano velocissime. Un trionfo seducente con pochi eguali, Claudia sa sempre come attirare l’attenzione e i messaggi di vera e propria adorazione per lei lo dimostrano. Di Miss ce n’è una sola.