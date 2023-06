Valentina Vignali, altalena di emozioni: il video manda in estasi i fan

Super sensuale e provocante Valentina Vignali. La fuoriclasse di basket ha provocato i suoi fan sui social con questo video.

C’è una donna, un’atleta dalle grande capacità tecniche e atletiche, che ha reso il basket femminile ancora più interessante e glamour anche in Italia. Parliamo di Valentina Vignali, una vera e propria protagonista sia nell’ambito sportivo che in quello dei social.

La Vignali è la regina della doppia carriera: da una parte è un’ottima cestista, con una lunga carriera alle spalle fino alla Serie B femminile italiana. Dall’altra è una rinomata modella, attrice e soprattutto influencer, che vanta un profilo Instagram seguitissimo dagli italiani e non soltanto.

Il suo account vanta ben 2,6 milioni di follower. Numeri clamorosi per Valentina Vignali, che quotidianamente si appresta a postare foto e video delle sue attività, alternando tra le immagini che la vedono sui campi da basket, con tanto di canotta d’ordinanza e scarpe da ginnastica, ad altre invece molto più glamour ed affascinanti che svelano tutta la bellezza e l’eleganza della giovane sportiva.

Valentina Vignali esplosiva: è sexy anche sull’altalena

I tantissimi follower che seguono Valentina Vignali apprezzano sicuramente questa doppia carriera professionale della atleta italiana. Ma soprattutto sono attratti dalla bellezza, dalla sensualità e dal fisico praticamente perfetto della stessa, che non a caso non manca di mostrare le proprie curve.

Uno degli ultimi video pubblicati dalla Vignali sui social dice tutto. La bella giocatrice di basket si è ripresa mentre si lanciava su una classica altalena, un divertimento molto caro ai bambini di tutto il mondo. Un gesto tenero, divenuto però provocante grazie all’outfit certamente non inosservato di Valentina. La quale durante la ‘sessione’ di altalena ha mostrato il suo fisico splendido e un decolleté da fare invidia a chiunque.

Sensuale e provocante anche in un contesto più bambinesco come questo, Valentina Vignali merita la palma di una delle sportive italiane più belle e sexy in circolazione. Non a caso, mentre iniziava la sua carriera nel basket con le maglie di Cervia e Forlì, la Vignali arrivava anche alle finali di Miss Italia 2010, mettendosi in mostra pubblicamente per la prima volta.

Nata a Rimini nel 1991, la Vignali si è resa ancor più nota partecipando alla sedicesima edizione del Grande Fratello come concorrente. La sua avvenenza non è passata inosservata, tanto che in questi anni ha posato per riviste come GQ e Playoboy, diventando una vera e propria modella di spessore.