Via dall’Inter in prestito: i motivi dell’addio

Il giocatore ha scelto di lasciare l’Inter per diversi motivi, ma uno è pù importante degli altri: ecco tutti i dettagli

L’Inter nella prossima sessione di mercato dovrà effettuare diversi movimenti per rinforzare la rosa. Il reparto più colpito è quello dell’attacco, con l’addio di Edin Dzeko e di Romelu Lukaku. Il centravanti belga vorrebbe tornare, ma la trattativa con il Chelsea non è semplice. E poi c’è Correa, che non si è mai dimostrato all’altezza della situazione.

Ma non solo. Anche altri giocatori potrebbero lasciare l’Inter. Su tutti, Robin Gosens. Il terzino tedesco era arrivato dall’Atalanta per circa 27 milioni di euro un anno e mezzo fa. Una cifra enorme considerando i problemi economici del club nerazzurro, un grande investimento che non è mai stato ripagato.

Questo perché Gosens non è mai tornato ai livelli dell’Atalanta. Ha subito diversi infortuni che hanno condizionato il suo rendimento, certo, e quando ha giocato per l’Inter ha fatto tutto il possibile. Ma il calcio non aspetta nessuno e infatti ha perso il posto da titolare in favore di Federico Dimarco.

La crescita esponenziale di Dimarco è stata senza dubbio limitante per Gosens, che è diventato a tutti gli effetti un giocatore da utilizzare a gara in corso oppure per effettuare turnover.

Inter, Gosens all’Union Berlino: il motivo della cessione

Secondo quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg, è in corso la trattativa tra l’Inter e l’Union Berlino per il ritorno in patria di Robin Gosens. Il terzino tedesco non è scontento di vestire la maglia nerazzurra, ma vuole andar via per giocare con continuità. Questo perché nel 2024 ci sarà l’Europeo proprio in Germania e l’ex Atalanta vuole assolutamente essere convocato dalla sua nazionale.

Una scelta più che lecita per Gosens, che sogna di vincere Euro 2024 davanti al proprio pubblico. Tuttavia, va trovato l’accordo tra l’Inter e l’Union Berlino: i nerazzurri chiedono una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Le parti discutono anche di un prestito con obbligo di riscatto, mentre il giocatore ha già trovato l’accordo sull’ingaggio.

Nell’ultima stagione, Gosens ha collezionato 49 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1.826′ con 4 gol segnati. Sono soltanto 16 le partite da titolare giocate, con Inzaghi che spesso gli ha preferito Dimarco. Ecco perché il tedesco vuole andar via e ritornare sui suoi standard abituali, gli stessi che lo hanno portato a vestire la maglia dell’Inter.