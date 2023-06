“Sei un mostro”: l’attacco inaccettabile a Melissa Satta

Continua la bufera che travolge la showgirl Melissa Satta, sopratutto da quando è la compagna del tennista Matteo Berrettini: l’ultimo attacco è davvero spiacevole.

Nonostante i rotocalchi la mettano al centro dell’attenzione in questo ultimo periodo per la sua relazione d’amore con Matteo Berrettini, Melissa Satta continua a impegnarsi nel suo lavoro e da showgirl la cura dell’immagine è chiaramente importante.

Perciò, su richiesta dei followers, la modella e conduttrice ha pubblicato un video tutorial di make up. Per realizzarlo si è presentata ovviamente dinanzi alla videocamera senza trucco e sono impazzate le polemiche. Ultimamente i suoi seguaci ma soprattutto i detrattori non si perdono nemmeno un post o reel di ‘Instagram’ per poterlo commentare e rimarcare come, secondo loro, la storia d’amore con il tennista italiano stia influenzando in modo negativo le prestazioni dello stesso.

Piuttosto che riconoscere l’incidenza degli infortuni e la condotta personale dello sportivo, la causa la ritrovano in Melissa Satta. Vani sono stati i tentativi da parte della showgirl di chiarire la sua posizione, soltanto per amore della verità e della correttezza. Quindi, è bastato in video senza filtri e trucco per mostrare il make up a scatenare dei commenti davvero deplorevoli.

Melissa Satta nel mirino degli haters: sui social centinaia di offese, il motivo

Nonostante l’evidente bellezza della conduttrice italiana, ovviamente anche la sua pelle ha delle imperfezioni. Davanti alla luce che le colpiva diretto il viso, sono emersi i segni del tempo e le discromie comuni a chiunque, ma sono bastati questi minimi dettagli a cui appigliarsi per scatenare commenti sarcastici e alcuni anche offensivi. “Quindi sei umana… Acqua e sapone hai la pelle come le comuni mortali”, ha esordito un utente. Poi via altre frasi come: “Oddio che brutta!! È diventata vecchia!”,”La brutta copia della Canalis”.

Un milione di visualizzazioni e oltre per il reel data anche la notorietà dell’ex velina sarda ma a risaltare sono chiaramente i commenti: “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi”, “Sei leggermente diversa senza trucco …non sei un granché…”, “Bruttina era e bruttarella è rimasta”.

Parole che potrebbero sortire un effetto molto negativo, ma una donna navigata nel mondo della televisione sa rispondere con l’indifferenza e infatti Melissa Satta non ha replicato ad alcuna parola. Interverrà Berrettini in sua difesa? Forse è meglio attendere che la bolla di sapone delle polemiche scoppi da sé.