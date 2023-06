Berrettini, rischio elevatissimo: dipende tutto da lui

Il tennista romano, apparso in netta difficoltà a Stoccarda, deve riprendersi il prima possibile: incombe un pericolo

Peggio di così non sarebbe potuta andare. Forse, l’unica (magrissima) consolazione, è che ad averlo battuto, anzi quasi umiliato, è stato un amico. Quel Lorenzo Sonego che a fine match ha speso delle bellissime parole nei confronti di Matteo Berrettini, uscito con le ossa rotte, e in lacrime, dal green di Stoccarda.

L’eliminazione patita al primo turno del torneo tedesco è stata così netta, nel punteggio e nella velocità del match, da far scattare l’allarme. Cosa succede a Berrettini, al di là delle difficoltà tipiche di un rientro in campo dopo due mesi di assenza? È stato lo stesso allievo di Vincenzo Santopadre a spiegare, in parte, i motivi di questa incredibile debacle. “C’è da lavorare molto per tornare in forma“, la sintesi di un Berrettini che però è apparso voglioso e determinato per un immediato riscatto in vista del prossimo torneo del Queen’s.

Il tradizionale appuntamento pre-Wimbledon che l’anno scorso – come del resto a Stoccarda – lo aveva visto trionfare. Il cammino verso i Championships, appena 12 mesi fa, era stato costellato di vittorie. La musica sembra purtroppo di tutt’altro tenore quest’anno: Matteo ha però un motivo in più per raccogliere le energie mentali e fisiche in vista del prossimo appuntamento.

Berrettini, decisivo il Queen’s: lo scenario da incubo

Dopo oltre 4 anni di permanenza ininterrotta nella Top 30 del circuito ATP, Berrettini ha pagato a caro prezzo la precoce eliminazione in terra tedesca. L’affermazione dello scorso anno è stata un boomerang sulla classifica del 2023, col romano che non ha di fatto difeso i 250 punti conquistati nel 2022. Da lunedì 19 giugno infatti, Matteo uscirà dalle prime 30 posizioni, con uno scenario che, in vista di Wimbledon, si fa davvero inquietante.

Proprio al Queen’s – il prestigioso torneo, appartenente alla categoria 500, da sempre apripista del Major londinese- Matteo è chiamato quanto meno a non uscire al primo turno. Già perchè un’eventuale eliminazione allo stesso punto di Stoccarda decreterebbe con quasi assoluta certezza la sua uscita dalle teste di serie – che sono 32 – del torneo di Wimbledon. Questo avverrebbe al netto di quei giocatori che, occupanti posizioni migliori di lui in classifica, sono già certi di non prendere parte allo Slam inglese.

Insomma, c’è poco da scherzare. Non c’è tempo per l’autocommiserazione, mai comunque appartenuta al suo modo d’essere, nè per lo scoramento: bisogna tornare in campo con lo spirito di una volta e, soprattutto, vincere. Per guadagnare fiducia e per non perdere ulteriore terreno dai big