La Serie A saluta un campionissimo, è finita con una Big

Un altro campione è pronto a lasciare la Serie A, una dura perdita per un club che affronterà la prossima edizione della Champions League.

Un leader è pronto a fare le valigie, una situazione che sta maturando e mette in grande allarme i tifosi. Per club e calciatore è in arrivo un’offerta ormai irrinunciabile, restano solo alcuni dettagli da registrare prima della partenza ormai definitiva.

Il calcio italiano rimane sempre osservato da quanti possono spendere e spandere, come sta accadendo in questo periodo. I top player sono tra i più seguiti, vincere una partita con un colpo di genio spesso manda in visibilio i tifosi e sono proprio i campioni a far vendere i biglietti e ad aumentare i numeri sui social.

In questo caso, c’è un’offensiva importante, ben sapendo come ci sono pochi calciatori al mondo con le sue caratteristiche. Un elemento di grande fantasia e che negli anni ha fatto divertire i tifosi in Serie A nonché quanti lo avevano acquistato al fantacalcio. Un calciatore simile a un mago, non è un caso come il suo soprannome calzi a pennello: Luis Alberto giocherà in Arabia, la Lazio sembra essersi ormai arresa.

Luis Alberto in Arabia, i dettagli

La decisione era nell’aria ma sta entrando nel vivo, considerando come lo spagnolo abbia 31 enne e potrebbe così vivere un’ultima e redditizia avventura per la sua carriera. Negli anni è stato tra gli uomini assist più decisivi del campionato, una dote non da poco che potrebbe mancare alla Lazio del futuro ben più di quanto si possa immaginare. Luis Alberto all’Al Hilail, un’operazione che è nei dettagli soprattutto per quanto concerne le cifre da versare nelle casse dei biancocelesti.

Claudio Lotito vuole quantificare, la richiesta sullo spagnolo è di 20 milioni di euro contro i 15 che offrirebbe il club arabo, secondo Fantacalcio.it. Una situazione da analizzare, ci sono anche dei modi per venirne a capo, considerando come il 30% dovrebbe essere versato al Liverpool, come da precedenti accordi. Si cerca così di inserire qualche bonus e di evitare questa sorta di tassa da versare agli inglesi, aggirando in qualche modo la clausola che persiste ormai dall’estate del 2016.

Luis Alberto firmerebbe un quinquennale a cifre decisamente più alte rispetto a quelle incassate in Italia. Non però esagerate come quelle di altri colleghi in paragone, otto milioni di euro l’anno per un totale di quaranta che possono bastare per vivere una sorta di “pensione dorata” dopo l’addio al calcio giocato.