Calciomercato: hanno preso Amrabat, c’è l’annuncio

Amrabat sembra essere ormai sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. La trattativa di calciomercato è ad un passo dalla chiusura: c’è l’annuncio.

E’ arrivata ormai agli sgoccioli l’avventura di Amrabat alla Fiorentina. Il marocchino è pronto a salutare nel giro di poco tempo la squadra Viola per iniziare una esperienza completamente differente.

Il trasferimento di Amrabat è pronto a chiudersi nei primi giorni della sessione estiva di calciomercato e su questo c’è anche un annuncio ufficiale. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro sicuramente più chiaro e capire dove andrà a giocare uno dei protagonisti di questa stagione della Viola.

Mercato: prendono Amrabat, arriva l’annuncio

Amrabat doveva lasciare la Fiorentina già a gennaio, ma dopo il centrocampista si è convinto a finire la stagione con la Viola nella speranza di riuscire a vincere un trofeo. Il tutto purtroppo non è andato nel migliore dei modi, ma questo non ha fatto cambiare idea al marocchino e quindi le parti sono pronte a dividersi nel giro di poco tempo. Si tratta di una trattativa davvero in prossimità di chiudersi e arrivano delle prime conferme ufficiali.

Il ct del Marocco ha confermato che Amrabat cambierà squadra nel giro di davvero poco tempo anche se non ha anticipato il club. Ad oggi in vantaggio nella corsa di calciomercato al centrocampista c’è l’Atletico Madrid. Simeone già a gennaio aveva chiesto il giocatore, ma alla fine l’ha spuntata la Fiorentina. Ora la situazione è completamente differente e possiamo dire che la fumata bianca è possibile.

Naturalmente da parte della Fiorentina non ci sono assolutamente conferme, ma anche la Viola ha ormai capito che difficilmente si potrà proseguire con Amrabat in squadra. Non ci resta, quindi, che aspettare le prossime settimane per capire con chi firmerà il centrocampista in ottica della prossima stagione.

Ultime Amrabat: Atletico Madrid in vantaggio

L’Atletico Madrid è in vantaggio nella corsa ad Amrabat in ottica calciomercato estivo. Il marocchino, infatti, ha ormai deciso di lasciare la Fiorentina e la squadra spagnola per lui rappresenta un’occasione importante da sfruttare per continuare a giocare in Europa e fare il suo esordio in Champions League.

Naturalmente tutto ancora può succedere e per questo motivo non ci resta che attendere qualche settimana per avere un quadro più chiaro. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità e quindi Amrabat per l’Atletico Madrid rappresenta un’occasione importante di calciomercato.