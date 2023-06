Milan occhio: così perdi un altro obiettivo

Il finale di stagione del Milan ha lasciato parecchia delusione nell’ambiente che ha subìto anche l’inaspettata separazione da Maldini e Massara, i due uomini mercato delle ultime stagioni.

L’allontanamento dei due dirigenti non ha portato, però, solo stupore e, in alcune figure, malcontento. L’avvicendamento dietro la scrivania, infatti, potrebbe rallentare il mercato del Diavolo.

Dopo aver messo a segno colpi non rivelatisi fruttiferi nel corso dell’ultima stagione, RedBird ha deciso di allontanare Maldini e Massara. Questo potrebbe, dunque, portare ad un cambio di obiettivi in chiave mercato ma rischia di compromettere alcune trattative messe in piedi dalla vecchia dirigenza. Una di questa rischia di sfumare per l’inserimento di un altro club.

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento di rivoluzione. I vertici del club hanno deciso di dare una scossa all’ambiente decidendo di separarsi da Maldini e Massara, ma confermando Pioli alla guida della squadra. A seguito dell’addio dei due dirigenti, alcuni giocatori potrebbero meditare l’addio e si susseguono voci su presunte offerte in dirittura d’arrivo per Maignan, Theo Hernandez e Tonali.

Si complica il mercato del Milan: un altro obiettivo rischia di sfumare

Questo scossone, inoltre, non rischia solo di smobilitare quanto costruito da Maldini e Massara, ma anche di complicare il mercato in entrata del Milan. Uno degli obiettivi dei rossoneri rischia di sfumare. Si tratta di Piero Hincapié, difensore ecuadoriano del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto affermato dal giornalista José Alberto Molestina, connazionale di Hincapié, il difensore sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. A conquistare le Merengues, sarebbe stata la duttilità del calciatore che può giocare da difensore centrale, indistintamente con una difesa a tre o a quattro, ma anche essere impegnato come laterale difensivo di sinistra. Problema non da poco per la società rossonera che rischia di restare beffata.

La scorsa estate Hincapié era tra gli obiettivi di diversi club italiani tra cui Milan, Napoli e Roma, divenendo un nome caldissimo in ottica Serie A. Nel mercato di gennaio anche il Tottenham di Antonio Conte aveva tentato un approccio, rispedito al mittente da Xabi Alonso.

L’ecuadoriano ha un contratto fino al 2027 e, nonostante il suo valore si aggiri intorno ai 25 milioni, le Aspirine potrebbero chiederne almeno 40. La destinazione non dispiacerebbe ad Hincapié che ha già espresso il sogno di vestire, un giorno, la maglia dei Blancos e Ancelotti potrebbe presto accontentarlo, scegliendolo nel nuovo corso del suo Real Madrid.