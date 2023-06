Pinto a Londra, doppio addio choc alla Roma

La Roma si muove sul mercato. Occhio però al viaggio londinese di Pinto: potrebbe profilarsi una doppia cessione.

La stagione della Roma si è conclusa con l’amaro in bocca per non essere riusciti a centrare l’Europa League. Ad un passo dalla seconda vittoria consecutiva di una competizione europea, i giallorossi si sono dovuti arrendere davanti al Siviglia, vero e proprio habitué delle vittorie in Europa League.

I giallorossi, incamerata la delusione, sono quindi pronti a tuffarsi sul mercato per cercare l’anno prossimo di poter puntare quantomeno alla qualificazione alla prossima Champions League. Tiago Pinto è già al lavoro per sondare alcuni dei principali profili di possibili acquisti. Tra questi il nome caldo è quello di Scamacca.

L’ex Sassuolo non ha vissuto una stagione particolarmente positiva al West Ham. Arrivato con grandi aspettative, anche complici alcuni problemi fisici, si è dovuto accontentare di una stagione da comprimario. Solo 27 presenze, la maggior parte partendo però dalla panchina, e 8 reti che sono comunque bastate per dare il suo contributo alla vittoria della Conference League da parte degli Hammers. La Roma è interessata al calciatore e Tiago Pinto sarebbe già volato a Londra per iniziare ad imbastire la trattativa. Un viaggio che però non riguarda solo il mercato in entrata.

Roma, Pinto a Londra: Scamacca in entrata, Ibanez in uscita. E attenzione a Dybala

Come detto il viaggio di Tiago Pinto non riguarda solo l’acquisto di Scamacca. Approfittando del soggiorno a Londra il dirigente giallorosso avrebbe anche preso contatti con il Tottenham per trattare la cessione di Ibanez. Il difensore è in uscita dalla Roma e la pista londinese sarebbe molto gradita. Il Tottenham però, dal canto suo, potrebbe non fermarsi ad Ibanez e mettere in piedi una trattativa più ampia che coinvolgerebbe anche Paulo Dybala.

L’incubo per i tifosi della Roma potrebbe appunto essere il materializzarsi dell’applicazione della clausola presente nel contratto dell’argentino ex Juventus. Dybala infatti ha inserita all’interno del suo contratto che lo lega ai giallorossi una clausola che gli permetterebbe di liberarsi per l’estero con una cifra di 12 milioni.

Dopo le prestazioni di quest’anno le quotazioni di Dybala sono in ascesa e non è impossibile pensare che il Tottenham, squadra ansiosa di ripartire dopo una stagione sottotono, possa decidere di puntare forte sull’argentino per l’inevitabile ricostruzione che dovrà affrontare in questa sessione di mercato.