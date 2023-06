Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi, spunta l’accordo segreto

L’eventuale separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez continua a far impazzire gli amanti del gossip con nuovi dettagli in ballo.

La vita reciproca nel lusso sembra non bastare più a entrambi, come riporta Tv Guia spunta un accordo per quanto riguardo il futuro. In caso di separazione nessuno dei due vuole trovarsi impreparato.

Anche i ricchi piangono e, in questo caso, potrebbero andare in scena delle lacrime d’oro. Cristiano Ronaldo è confinato nel calcio arabo, che sinora gli ha dato ben poche soddisfazioni nonostante uno stipendio da 200 milioni di euro l’anno a rendere meno amaro l’addio al calcio europeo.

Georgina Rodriguez invece si alterna tra le feste delle amiche e le sfilate vip, le passerelle non mancano mai. Così, sono nate le prime voci di una crisi tra l’attaccante e la sua consorte, dopo i figli e le avventure condivise insieme potrebbe esserci una separazione, secondo gli esperti di gossip. E spuntano anche i dettagli di un accordo che farà molto discutere per il prossimo futuro.

Ronaldo si separa, i dettagli

La coppia Ronaldo-Rodriguez è tra le più seguite al mondo, hanno un potenziale di pubblico che fa davvero impressione. Già solo guardando ai dati raccolti su Instagram si capisce come c’è un impero social da far paura. Georgina ha circa 50 milioni di fan e abbina la sua immagine a molti brand, CR7 conta su un popolo smisurato di followers, superando quota 550 milioni. Una cifra incredibile, destinata ancora a crescere nel conquistare definitivamente il popolo arabo e ora con dubbio della separazione.

Come riporta TV Guia, c’è già un accordo per i figli, spuntato dal passato. CR7 si era tutelato già in occasione della prima gravidanza di Georgina, stabilendo un accordo per mettere al riparo comunque il tesoro accumulato negli anni. La casa di famiglia di La Finca sarebbe andata a Georgina, stando ai patti, e la stessa avrebbe ricevuto un assegno di mantenimento di circa 100mila euro al mese per sempre.

Molto meno rispetto alle pretese di alimenti di altri personaggi famosi, ma comunque una cifra importantissima per mantenere un tenore di vita da regina. L’accordo fa discutere, considerando come Georgina abbia riconosciuto come suoi figli anche quelli che ebbe Ronaldo in passato da una madre surrogata.

Al momento non arrivano conferme e smentite sulla separazione dei due, di certo CR7 si è cautelato per non mettere a repentaglio il suo patrimonio. Destinato sempre a crescere così come quello di Georgina Rodriguez: l’ultimo problema per i due sarebbe proprio una cifra o buonuscita per essere liberi da vincoli.