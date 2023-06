Visione di spalle bollente: Soleil, solo un filo la copre

Soleil Sorge, l’ultimo scatto è davvero bollente. I fan non possono crederci, migliaia di like e commenti!

Una ragazza che ha fatto discutere dopo la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’: purissima energia, personalità forte e capacità di mettere tutto e tutti in discussione. Soleil Sorge è questo e molto altro, almeno stando a quello che ha mostrato negli ultimi anni sul piccolo schermo. Stiamo parlando di una delle ragazze che può vantare ad oggi una crescita esponenziale sul web ed ovviamente in televisione.

Una personalità, come detto, molto particolare e non sempre semplice da gestire. E cosi se ne sono accorti anche quelli che sono stati i suoi coinquilini durante l’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ alla quale ha partecipato due anni fa. Anche i telespettatori hanno avuto modo di conoscere meglio Soleil, i suoi grandi pregi ed anche quei difetti che sono emersi durante il programma.

Nulla è stato più lo stesso dopo la permanenza nella casa. Prima di quell’esperienza avevamo avuto modo di conoscere la Sorge in un altro contesto molto particolare come ‘Uomini e Donne’, nel ruolo di corteggiatrice di Luca Onestini. Quest’ultimo, tra l’altro, ha partecipato proprio all’ultima edizione del ‘GFVIP’ attirando su di sé non poche polemiche. Ma questa, manco a dirlo, è un’altra storia.

Soleil Sorge, l’ultimo scatto su Instagram ha lasciato di stucco

Luca e Sole sono usciti insieme da ‘Uomini e donne‘, per la gioia dei tanti fan che fino all’ultimo hanno sperato di poterli vedere insieme felici e contenti. Non è durata poi cosi tanto, va detto, ed infatti i due oggi non stanno più insieme. La bella italo-americana (è nata a Los Angeles) continua però ad intrattenere quelli che sono i suoi fan attraverso un lavoro certosino fatto sui social.

E’ qui, infatti, che Soleil ha trovato un vero e proprio habitat naturale, dove riesce anche a stupire. Come nell’ultima foto pubblicata dall’ex gieffina su Instagram. Un costume giallo che, stando a quanto si apprende dalla didascalia della foto, è marchiato Yamamay. Una bellezza, quella di Soleil, che non lascia scampo.

Sia per i suoi colori, ma anche per quelle che sono le pose, gli sguardi con i quali riesce a catturare la camera. Tantissimi i like raccolti dal post, ed ovviamente anche tanti commenti di quelli che non aspettano altro che poterla elogiare ad ogni foto pubblicata. Un fandom larghissimo, quello della Sorge, che la sostiene di fatto in maniera quotidiana.