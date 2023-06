Affare sensazionale in Serie A, torna Koulibaly

A soli 12 mesi dal suo sbarco in Premier, il difensore centrale potrebbe calcare nuovamente i campi italiani. I dettagli.

Kalidou Koulibaly è stato un’icona dell’ultimo Napoli. Arrivato nel 2014 per volontà di Rafa Benitez, è definitivamente esploso prima con Maurizio Sarri e poi con Luciano Spalletti. Suo il gol di testa all’allora Juventus Stadium che stese i bianconeri, prima del crollo a Firenze che sarebbe costato l’illusione dello scudetto azzurro.

Con il club di Aurelio De Laurentiis in tutto 317 gare, 14 reti e 8 assist. Il totem senegalese, 32 anni il prossimo 20 giugno, ha lasciato il Vesuvio per il Chelsea che per averlo ha pagato ben 38 milioni. A Londra, fino al 2026, Koulibaly guadagnerà 10 milioni netti a stagione.

La stagione per il Chelsea è stata disastrosa. Solo 44 punti per il 12° posto in Premier, fuori dall’Europa con una squadra da rifare. Tra i sacrificabili potrebbe esserci proprio il franco-senegalese, nel mirino di una big italiana. Con ancora le ferite per il ko nella finale di Champions contro il City, l’intero universo Inter è al lavoro per la prossima stagione. Senza Milan Skriniar che vestirà la maglia del PSG, non solo la difesa resta oggetto di interesse del prossimo mercato.

Inzaghi spinge: vuole Koulibaly all’Inter

Non solo di questo ieri Simone Inzaghi, ha parlato nel vertice tenutosi nella sede nerazzurra. Come riportato tuttomercatoweb.com, al tavolo con il tecnico piacentino c’erano l’ad Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il suo vice, Dario Baccin. Un lungo colloquio, durato quasi quattro ore, al termine del quale Inzaghi sarebbe uscito soddisfatto per le operazioni messe in piedi.

L’ex allenatore della Lazio, infatti, ha salutato i presenti con un sorriso convinto. Un po’ a sorpresa, per rinforzare la retroguardia è spuntato il profilo di Kalidou Koulibaly, operazione che potrebbe decollare anche grazie al sostegno dei Blues, magari in prestito con una partecipazione degli inglesi al pagamento del lauto ingaggio da 10 milioni netti.

Con il Chelsea, ovviamente, si parlerà del futuro di Lukaku. Anche in questo caso, visto che Inzaghi vuole tenere il belga, servirà l’ok inglese. Il mancino in questa stagione si è tagliato il compenso da 12 a 8 milioni, ma per restare in nerazzurro l’attaccante ha bisogno di fare un ulteriore sacrificio.

Capitolo difesa: De Vrij dovrebbe rinnovare mentre Acerbi dovrà essere riscattato dalla Lazio, operazione da 4 milioni. Proprio ai biancocelesti Inzaghi vorrebbe portare via un big: Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è in scadenza 2024, si pensa ad una doppia trattativa per un esborso totale di circa 35 milioni. Liquidità che potrebbe arrivare anche grazie alla cessione di Brozovic. L’Inter ci proverà, Lotito potrebbe dire sì.