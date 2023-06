Berrettini, qualcuno lo aveva già previsto: più chiaro di così

Continua il periodo no di Matteo Berrettini. Qualcuno però l’aveva già previsto in tempi non sospetti: ecco il tweet.

Non è un periodo facile per Matteo Berrettini. Il tennista italiano deve arrendersi contro il connazionale Sonego all’ATP 250 di Stoccarda. Una pessima notizia, visto che Matteo difendeva il titolo e ha perso cosi diversi punti in chiave ranking. Ennesima dimostrazione di un momento non proprio felice per il tennista romano classe 1996.

Il tutto arriva al rientro dall’infortunio ai muscoli addominali che l’aveva tenuto fuori di recente. Un rapporto, quello di Berrettini con gli infortuni, decisamente complicato, visto che il tennista è stato spesso frenato nella sua carriera proprio dalla mole eccessiva di infortuni. L’ex numero 6 del mondo, che nel 2021 a Wimbledon ha vissuto quello che per il momento è l’apice della sua carriera, con l’arrivo in finale, scivolerà ulteriormente nel ranking ATP.

Berrettini uscirà presto dalla top 30. Un risultato che ha deluso molti, ma non l’ex tennista e commentatore di Sky Sport Paolo Bertolucci. Da ex atleta Bertolucci era convinto fin dal primo momento che il rientro di Matteo Berrettini in campo non sarebbe stato semplice, soprattutto contro un avversario non certo facile come Lorenzo Sonego, attuale numero 37 del ranking ATP. L’azzurro ha mostrato una condizione poco attinente con il suo consueto livello ed è uscito nettamente ko.

Berrettini ko contro Sonego, Bertolucci: “Davvero pensavate che potesse finire diversamente?”

Matteo Berrettini torna in campo a Stoccarda e perde contro Lorenzo Sonego. Per alcuni è stata una sorpresa, ma non per l’ex tennista e commentatore di Sky Sport Paolo Bertolucci che con un tweet ha ricordato agli appassionati che una sconfitta di Berrettini era ampiamente prevedibile, visto il rientro del tennista romano dall’infortunio.

Velleitario e forse anche ingiusto nei confronti del tennista, pensare che Matteo Berrettini potesse immediatamente tornare competitivo. “Davvero qualcuno pensava che Matteo Berrettini potesse battere Lorenzo Sonego al rientro dall’infortunio?” ha twittato Paolo Bertolucci.

Ma veramente qualcuno pensava che @MattBerrettini dopo la lunga assenza fosse in grado di giocarsela contro @lorenzo_sonego ? — paolo bertolucci (@paolobertolucci) June 12, 2023

In attesa che Matteo Berrettini prosegua il suo lavoro di recupero in vista dei prossimi tornei (tra cui uno a Londra dove dovrà difendere anche qui il titolo conquistato lo scorso anno, ndr), il tennista romano continua la sua parabola discendente nel ranking ATP. Al momento il miglior tennista italiano resta Jannik Sinner alla posizione numero 9.

Segue Lorenzo Musetti alla 17 e appunto Matteo Berrettini che si appresta ad uscire dalla top 30. Infine, proprio quel Lorenzo Sonego che dopo la vittoria al primo turno è uscito subito successivamente dal torneo tedesco.