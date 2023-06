Inter, l’addio è definitivo: firmerà presto un biennale

L’Inter si prepara a salutare uno dei protagonisti di questa stagione: l’accordo di due anni è cosa fatta.

Nonostante i tanti complimenti e gli elogi per essere riuscita a tenere testa ad una corazzata come il Manchester City, l’Inter è tornata da Istanbul senza quella Champions che i tifosi nerazzurri avevano sognato a lungo.

Il gol di Rodri nella ripresa ha spezzato l’equilibrio, anche se poi gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto diverse occasioni per pareggiare e portare la contesa ai supplementari. Non è andata così, ma il tecnico piacentino ha comunque rassicurato i tantissimi tifosi interisti che hanno seguito con grande passione i loro beniamini: il prossimo anno l’Inter ci riproverà.

Per questo motivo la dirigenza della Beneamata è già al lavoro per costruire una rosa che possa davvero risultare competitiva in Champions League e consenta di tentare nuovamente l’assalto alla Coppa dalle grandi orecchie. Tuttavia, prima ancora di effettuare qualche colpo in entrata, l’Inter ha bisogno di liberarsi di qualche giocatore. In particolare, Marotta e Ausilio hanno intenzione di rinnovare il reparto avanzato, dove molti giocatori sono in bilico.

L’Inter lo lascia andare via: pronto un biennale

Lautaro Martinez, protagonista di una grande stagione, è richiestissimo da diversi big club europei ma potrebbe partire solo di fronte ad un’offerta ‘monstre’. Diverso il discorso per Romelu Lukaku, ancora una volta preso di mira per la sua incapacità di risultare decisivo nei momenti che contano di più. Anche Joaquin Correa non è sicuro di rimanere all’Inter. E per quanto riguarda Edin Dzeko?

Sul rendimento del bosniaco non ci sono dubbi, ma ciò che pesa di più nella decisione è la sua carta d’identità. L’ex attaccante della Roma ha compiuto 37 anni lo scorso marzo: la sua esperienza è senz’altro un valore aggiunto, ma l’impressione è che le strade di Dzeko e dell’Inter siano comunque destinate a separarsi. Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza e il club milanese non sembra intenzionato ad offrire al bosniaco un prolungamento.

Le offerte per l’attaccante non mancano. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il Fenerbahce si sarebbe fatto avanti per Dzeko, proponendo al giocatore un biennale a 4 milioni di euro l’anno. Il club turco sta seriamente pensando a Vincenzo Montella come nuovo allenatore e stando ai rumors proprio l’ex tecnico della Fiorentina avrebbe fatto il nome di Dzeko come primo rinforzo. Il bomber nerazzurro è cercato anche dagli arabi dell’Al-Hilal.