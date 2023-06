Blitz e firma: il bomber torna in Italia

Il bomber torna in Serie A, c’è il blitz e la firma per quello che è un grandissimo affare: farà molto comodo alla big

Ci sono tanti giocatori che lasciano l’Italia per cercare fortuna all’estero. Può capitare di non avere la giusta fiducia in Serie A e quindi di tentare una nuova esperienza. Ma il richiamo di casa è sempre molto forte, soprattutto quando c’è un progetto importante e ambizioso ad attendere.

E’ il caso di Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham che lo ha acquistato per circa 40 milioni di euro la scorsa estate dal Sassuolo. Un grande investimento, anche se la stagione dell’attaccante è stata fortemente condizionata dagli infortuni.

Per Scamacca, 27 presenze e 8 gol in tutte le competizioni, di cui 3 in Premier e 5 in Conference League. In carriera ha vinto il suo primo trofeo, dando un contributo decisivo soprattutto nella fase di qualificazione e nel girone. Poi da gennaio in poi ha subito un’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori al termine della stagione.

Scamacca potrebbe ritornare in Serie A e su di lui c’è forte l’interesse della Roma, che vuole assolutamente un centravanti dopo l’infortunio di Tammy Abraham. La trattativa è a buon punto dopo che i giallorossi si sono assicurati Aouar e N’Dicka.

Roma, Scamacca ad un passo: firma vicina

La trattativa tra la Roma e il West Ham per l’arrivo in Italia di Gianluca Scamacca è a buon punto. L’accordo è quello di un prestito con obbligo di riscatto legato a certe condizioni, con l’ex attaccante del Sassuolo che farà ritorno in Serie A dopo un anno passato in Premier League.

José Mourinho, dunque, avrà il suo centravanti dopo che Abraham si è fatto male al ginocchio e resterà fuori probabilmente per tutto il 2023. I giallorossi hanno superato la concorrenza del Milan, che pure cercava un sostituto di Ibrahimovic dopo il ritiro e vuole cedere Origi dopo una stagione deludente.

La Roma ha l’obiettivo di riempire la bacheca vincendo altri trofei e rientrare nei primi quattro posti nella prossima stagione. Dopo la finale di Europa League contro il Siviglia, Mourinho ha specificato che la rosa non era pronta per affrontare con serietà il doppio impegno.

I giallorossi, dunque, con questa campagna acquisti vogliono avere una panchina più lunga. Anche se non è semplice per Tiago Pinto fare mercato con pochissimi soldi a disposizione e in più cedere giocatori per 30 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno come da accordi con l’UEFA.