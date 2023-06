Erjona stratosferica: foto in topless e fan in delirio

Erjona Sulejmani non ha freni e sui social mostra la sua sensualità esplosiva: topless da far girare la testa

Grazie alle potenzialità di social quali Instagram, le cosiddette wags sono diventate nel corso del tempo fondamentali nella vita dei tifosi. E il perché di ciò non solo è normale ma anche naturale, se vogliamo. E in questo contesto si inserisce la bellissima Erjona Sulejmani.

L’ex moglie di Blerim Dzemaili, centrocampista noto in Italia per aver indossato le casacche di Napoli, Torino e Bologna, continua a macinare consensi mostrando le sue incredibili forme e la sua charme da fotomodella.

Nel corso degli anni Erjona Sulejmani, una delle più belle in assoluto tra le mogli e fidanzate dei calciatori, ha raggiunto una notorietà che mai aveva assaggiato in precedenza: sicuramente grazie al suo passato con Dzemaili ma non va dimenticato il suo cammino da modella che è cominciato anni fa e con non poche difficoltà (Erjona, come ha spesso ricordato in diverse interviste, ha vissuto la guerra del Kosovo in prima persona).

Erjona Sulejmani hot in topless: l’estate è finalmente entrata nel vivo

Molto si è detto sulla relazione tra Erjona e Dzemaili che è durata solamente qualche anno. Ma evidentemente quel lasso di tempo è bastato per farla amare da tantissimi seguaci del calcio: su Instagram, da questo punto di vista, conta circa 400mila followers perlopiù amanti del mondo del pallone. Del resto, tutto ciò non è un caso: ai tempi di Euro 2016 si era guadagnata il titolo di wag più seducente del campionato. Non solo ai tempi della Nazionale, Erjona dà scalpore anche o soprattutto nel mondo social.

La bellezza della modella albanese non è mai cambiata nel corso degli anni e continua a stupire tutti. E con l’arrivo dell’estate si manifesta in maniera ancora più evidente tramite foto e stories seducenti e che esaltano la sua naturale bellezza. A Erjona insomma piace mostrarsi per quel che è, ossia una modella giunonica e dotata di forme spaziali.

In un ultimo scatto pubblicato lo scorso 12 giugno, l’ex di Dzemaili ha voluto finalmente mostrarsi in topless e in riva al mare, a dimostrazione del suo grande amore per la spiaggia. Lo scatto ci lascia senza fiato con la modella che indossa soltanto la parte inferiore del costume mentre è intenta a “reggere” le sue curve mostruose. Nulla da aggiungere su questo scatto che, non a caso, è stato un successo a livello di numeri.