Il primo colpo di mercato è Zaniolo, dove giocherà l’ex Roma

Nicolò Zaniolo non ha vissuto un’esperienza positiva al Galatasaray e potrebbe partire già durante la prossima estate: intreccio con Monchi

La sessione estiva del calciomercato aprirà i battenti ufficialmente a partire dal 1° luglio. Ma, come ogni anno, le varie dirigenze si sono già attivate sul doppio fronte entrate/uscite, al fine di cercare di consegnare una rosa pronta ai rispettivi allenatori il più in fretta possibile. Sarà senza dubbio un’estate bollente e non si escludono sorprese.

Per quanto concerne la Serie A, la Roma targata mister José Mourinho ha messo a segno due colpi niente male nel giro di pochi giorni, a stagione appena conclusa. Stiamo parlando di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, presi entrambi a parametro zero. I giallorossi, dal canto loro, hanno incassato una somma abbastanza rilevante dalla cessione di Nicolò Zaniolo, avvenuta lo scorso gennaio. Il talento classe ’99 (compirà 24 anni il prossimo 2 luglio) si era reso protagonista in negativo di diverse prestazioni non all’altezza nella prima parte di stagione.

Alla fine è giunta la rottura definitiva col club capitolino, che si ricollega indirettamente al mancato rinnovo del precedente contratto in scadenza giugno 2024. Mourinho, su indicazione dei Friedkin, ha messo fuori rosa l’ex Inter, il quale ad un certo punto si è visto quasi costretto ad abbandonare la nave giallorossa. La scelta, in seguito, è ricaduta sul Galatasaray, ma l’avventura turca finora si è rivelata tutt’altro che positiva.

Calciomercato, intrigo Zaniolo-Monchi: l’ex Roma può andare in Premier

Difatti, l’allenatore Okan Buruk non lo ritiene centrale nel suo progetto tecnico, anche perché preferirebbe assistere ad un contributo maggiore in fase difensiva. Non a caso, il trainer di Istanbul non ha concesso molto spazio all’attaccante nato a Massa, di conseguenza non sarebbe affatto da escludere una partenza di Zaniolo già nelle settimane a venire.

Possibile un ritorno in Italia? Darlo per impossibile di certo sarebbe un azzardo, ma comunque tale scenario ad oggi appare estremamente complicato. Più probabile, infatti, che il calciatore intraprenda un altro percorso in terra estera, magari in Premier. E qui entra in gioco Monchi: il direttore sportivo del Siviglia, fresco di trionfo in Europa League, sembra sempre più vicino a lasciare il club andaluso e trasferirsi all’Aston Villa.

E stando a quanto si apprende da ‘Tuttomercatoweb.com’, uno dei primi colpi del dirigente spagnolo potrebbe essere proprio Zaniolo. Monchi stima parecchio il talento azzurro, tant’è che fu lui a portarlo alla Roma e avrebbe voluto acquistarlo anche al Siviglia.

Il 23enne a gennaio ha ricevuto un’offerta allettante dal Bournemouth, però ha preferito rifiutarla sperando in una chiamata più prestigiosa. Ora per lui potrebbe ripresentarsi l’ipotesi Inghilterra. Staremo a vedere.