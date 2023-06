Dalla Juve alla Roma: firma capitale

La Juventus e la Roma seguono lo stesso obiettivo per l’attacco. Un calciatore che cambierà sicuramente squadra e campionato a breve.

La stagione di Juventus e Roma si è conclusa ricca di alti e bassi e con molti dubbi per il futuro. Le due compagini sono state, per motivi diversi, cacciate via dalla corsa Scudetto e non giocheranno neanche la Champions League il prossimo anno.

La speranza dei due allenatori, ovvero Massimiliano Allegri e José Mourinho, è che l’estate porti consiglio e soprattutto rinforzi importanti per le rispettive rose. Per questo motivo Juve e Roma stanno già valutando alcuni colpi a parametro zero per cercare di rafforzarsi senza spendere troppo. Uno dei nomi che, sul mercato internazionale, è pronto a svincolarsi e che piace ad entrambi i club italiani arriva dalla Premier League.

Un affezionato del Crystal Palace, club con cui è cresciuto ed esploso, che però è pronto a fare le valigie definitivamente. Il giocatore in questione è Wilfried Zaha. Ivoriano ma nato e cresciuto in Gran Bretagna, una vita al Crystal Palace se si esclude l’esperienza non positivissima con la maglia del Manchester United.

Zaha, italiane bruciate: maxi offerta da parte dell’Atletico Madrid

L’attaccante esterno è pronto a salutare il suo storico club per provare, a 30 anni ormai compiuti, una nuova avventura all’estero. Zaha è finito come detto sul taccuino di Juve e Roma, che lo inserirebbero volentieri in rosa a costo zero. Ma di recente il Daily Mail ha parlato di un importante inserimento. Offerta in arrivo, molto allettante, dall’Atletico Madrid per Zaha. La squadra del ‘Cholo’ Simeone ha bisogno di rinforzi in attacco, soprattutto se dovesse dire addio definitivamente a calciatori come Joao Felix, Morata e Matheus Cunha.

Il profilo dell’ivoriano piace particolarmente, per le qualità tecniche e la duttilità tattica. La capitale spagnola dunque potrebbe diventare la prima scelta di Zaha, che verrebbe impiegato da seconda punta nel 3-5-2 scelto spesso da Simeone come modulo di base del suo Atletico, anche se l’ex United si trova più a suo agio nel ruolo di esterno sinistro d’attacco.

Juventus e Roma devono correre ai ripari se vogliono convincere Zaha a sbarcare in Serie A. I due club italiani per fronteggiare la rivalità spagnola devono mettere sul piatto uno stipendio importante. Ad oggi Zaha percepisce 6,7 milioni di sterline all’anno, davvero uno stipendio top non facile da supportare per le due italiane.