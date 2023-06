Messi e Ronaldo insieme in bianconero: nulla sarà più come prima

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e un altro campione potrebbero vestire insieme una maglia bianconera nel prossimo futuro: cosa sta succedendo

L’era di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sta per giungere al termine. I due fenomeni in questione, per adesso, non prendono minimamente in considerazione l’idea di appendere gli scarpini al chiodo, ma si trovano ormai nella fase finale della loro carriera.

Ronaldo e Messi insieme in bianconero: scenario clamoroso (ANSA) – Calciomercatoweb.it

Per tantissimi anni sono rimasti sulla cresta dell’onda, incantando miliardi di tifosi in tutto il mondo. La ‘Pulce’ è perfino riuscita a salire sul tetto del mondo, al contrario dell’illustre collega portoghese, raggiungendo finalmente il mito di Diego Armando Maradona. E forse lo ha addirittura superato, dato che la superstar di Rosario ha ottenuto molti più successi in carriera del connazionale venuto a mancare il 25 novembre del 2020.

Il trionfo al Mondiale in Qatar è la ciliegina su un percorso a dir poco fantastico e ora l’ex Barcellona si appresta a dire addio al Paris Saint Germain. Il feeling con Parigi non è mai scattato e il recente viaggio in Arabia Saudita ha rovinato una volta per tutte i rapporti, di conseguenza Messi non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Le parti sono ai ferri corti e il gioiello argentino ripartirà da una nuova avventura.

Sulla scelta in questione, neanche a dirlo, ha pesato parecchio pure l’ennesimo fallimento in Champions League, lì dove il PSG è stato eliminato per la seconda volta consecutiva agli ottavi di finale. I tifosi francesi hanno fischiato più volte il classe ’87, a dimostrazione di come gli animi siano abbastanza tesi. Situazione simile se pensiamo alla seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United, conclusa con la rescissione consensuale dell’accordo scritto. Dopodiché CR7 si è trasferito all’Al-Nassr, convinto a dire sì da un’offerta faraonica. Si è parlato molto della possibilità che il calciatore raggiunga l’acerrimo rivale in Arabia.

Calciomercato, Messi più Cristiano Ronaldo e Benzema: clamoroso Newcastle

Ma attenzione a cià che potrebbe accadere sul fronte Newcastle. Il ricchissimo Fondo per gli Investimenti Pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) ha acquistato nelle scorse ore Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Hilal, garantendosi il 75% delle quote societarie.

Tra l’altro, come noto, Karim Benzema, che ha da poco lasciato ufficialmente il Real Madrid, si è legato per due anni all’Al-Ittihad. L’intreccio, dunque, è servito, poiché PIF – come riferisce il ‘Sun’ – potrebbe approfittare di questa situazione per trasferire in prestito al Newcastle almeno uno tra Ronaldo, Messi e Benzema, se non addirittura tutti e tre insieme. Il tutto a condizioni economiche molto vantaggiose.

Messi, ad un passo l’avventura fuori dall’Europa

Il regolamento relativo alle operazioni di mercato non vieta tale scenario. Oltre a questo non esiste un limite al numero di giocatori che un club di Premier può prendere in prestito dall’estero. C’è invece limite di massimo quattro a stagione e solo due a sessione. Ad ogni modo, ci sarebbe sicuramente una feroce resistenza da parte delle rivali inglesi dei ‘Magpies’ e la stessa Lega non vedrebbe di buon occhio quanto scritto sopra.

Si è parlato anche di Barcellona, ma nelle ultime ore secondo il collega Fabrizio Romano Messi sarebbe ad un passo dall’Inter Miami di David Beckham. Anche Messi, come Cristiano, lascia l’Europa ma per un altro continente.