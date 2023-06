Allegri lascia la Juve, ma resta in Serie A: destinazione eccellente

Massimiliano Allegri sembra essere a un passo dal lasciare la Juventus ma per lui ci sarebbe una permanenza di lusso nel nostro campionato

Il tecnico livornese sembra poter lasciare la Continassa dopo questa stagione, con i risultati che non sono quelli preventivati all’inizio della stagione.

La Juventus in questa stagione ha dovuto affrontare problematiche al di fuori del campo da gioco che, ovviamente, hanno danneggiato anche i risultati. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, nonostante questo, è stata brava a rimanere compatta e a lottare per i suoi obiettivi che, però, al termine della stagione non sono arrivati.

La squadra ha mantenuto un posto europeo, nonostante la squalifica, ma non ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League. In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione in semifinale, che ha permesso all’Inter di andare a sfidare la Fiorentina in finale, vincendo poi la competizione. In Champions League il percorso è stato altamente negativo e ha visto i bianconeri retrocessi in Europa League, dove i bianconeri si sono arresi in semifinale agli spagnoli del Siviglia.

Napoli, è Max Allegri il dopo Luciano Spalletti?

Crescono le possibilità che Massimiliano Allegri lasci la Juventus. Il tecnico bianconero vede il suo futuro in forte bilico e nelle ultime ore sono nati incredibili rumors di calciomercato. Secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it, qualora lasciasse la squadra bianconera, il tecnico livornese potrebbe diventare uno dei principali indiziati per la panchina del Napoli, come successore di Luciano Spalletti.

Il futuro della panchina azzurra è ancora un grande rebus. Da Vincenzo Italiano fino a Luis Enrique, si sono fatti diversi nomi nelle ultime ore e i tifosi del Napoli sono ancora in attesa. La panchina partenopea è ancora vuota e il tecnico bianconero potrebbe diventare una concreta opportunità.

Nelle scorse ore Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo addio, legato al futuro, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la Sampdoria. Il tecnico nativo di Certaldo, infatti, ha parlato dell’impossibilità di vederlo nuovamente su una panchina italiana che non sia quella dei partenopei, per la sua non volontà di riaffrontare da avversario il Napoli. Il tecnico in questa stagione ha fatto un miracolo che lo ha fatto entrare nel cuore della città campana, si è addirittura fatto un tatuaggio per celebrare la vittoria dello Scudetto. Un suo possibile futuro è legato alla panchina della nazionale italiana, al posto di Roberto Mancini, un’avventura che gli manca in carriera.