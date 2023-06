Canalis rovente: il top lascia tutti a bocca aperta

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ torna più sexy che mai: lo scatto social lascia i suoi fan a bocca aperta

Era più che una ragazzina quando, su Canale 5, incantò milioni di italiani con i suoi stacchetti a ‘Striscia la Notizia’. Nel frattempo, però, il mondo dello spettacolo in Italia ha consacrato Elisabetta Canalis come una delle sue regine più amate.

Nonostante viva lontano da casa, la bella sarda era e rimane tra i sogni più vivi dei milioni di ammiratori che la seguono ormai da ogni parte del mondo. Quasi ogni giorno, in particolar modo su Instagram dove conta 3,5 milioni di seguaci, Elisabetta pubblica foto spesso e volentieri incredibilmente sexy. Come anticipato, la sua carriera inizia a ‘Striscia la Notizia’ quando nel 1999 Antonio Ricci la sceglie come velina mora del suo tg satirico: al suo fianco la bionda Maddalena Corvaglia. Entrambe lasciarono nel 2002.

Elisabetta Canalis è nata a Sassari il 12 settembre 1978 e soprattutto all’estero è considerata tra le icone della bellezza italiana all’estero, in particolare negli Stati Uniti dove ha raggiunto un enorme successo. Bella come poche, la 44enne sarda è tra i volti più presenti della tv italiana negli ultimi anni. Da ‘Controcampo’ a ‘Ciao Darwin’ fino ai ruoli in fiction di spicco come ‘Carabinieri’.

Nel 2003 ha posato per un calendario senza veli per ‘Max’ che, all’epoca, fece scalpore. Nel 2006 affianca Fabio De Luigi in ‘Love Bugs dove mostrò il suo lato ironico insieme al celebre comico. Tra le pellicole italiane più celebri ‘La Seconda volta non si scorda mai’, nel 2008, come spalla di Alessandro Siani; ha preso parte anche al cinepanettone ‘Natale a New York’ dove interpretava la figlia di Christian De Sica. E’ molto conosciuta non solo come modella ma anche come attrice ed è assolutamente indimenticabile per migliaia di italiani.

Elisabetta Canalis più sexy che mai: forme esplosive

La sua vita privata è stata molto chiacchierata, per i discussi flirt: nei primi anni 2000 era fidanzata con Bobo Vieri, celebre ex attaccante dell’Inter. Dieci anni dopo, conquistò il cuore della celebrità hollywoodiana George Clooney. Dal 2014 al 2023 è stata sposata con Brian Perri, chirurgo statunitense che le ha dato una figlia, Skyler Eva, un anno dopo le nozze.

Su Instagram la Canalis nelle scorse ore ha pubblicato diversi scatti in onore del suo ritorno nella tanto amata Milano. In uno di questi si è mostrata più sensuale che mai con jeans chiaro e largo, pancia scoperta ed uno stretto e piccolissimo top a righe che mette in mostra la sua giunonica prosperosità.

“Primi giorni milanesi”, scrive Elisabetta che insieme agli amici festeggia il ritorno nella città che per tanti anni è stata casa sua. Oltre 33mila likes in poche ore per un’istantanea che ha messo in maniera straordinaria in risalto le sue forme esplosive: e i milioni di ammiratori non possono che ringraziare per tanta bellezza.