Mourinho dice addio, fulmine a ciel sereno

Dopo la sconfitta nella finale di Europa League, José Mourinho non ci sta e dice addio: la lettera del tecnico

I tifosi della Roma hanno sognato di portarsi a casa il trofeo dell’Europa League, tuttavia, con i calci di rigore le speranze si sono definitivamente spezzate. Dopo la sconfitta José Mourinho ha deciso di allontanarsi: la lettera del tecnico.

Passano i giorni ma non sparisce dal cuore dei giallorossi la delusione per la disfatta in Europa League. Nell’occhio del tornando c’è ancora il direttore della gara contro il Siviglia, accusato di una gestione della partita non lineare che avrebbe altamente compromesso il corretto svolgimento della sfida. Il clima teso della partita ha avuto effetti anche sull’allenatore della Roma José Mourinho che si è lasciato andare a dichiarazioni forti.

La finale di Europa League tra Roma e Siviglia ha lasciato strascichi importanti. I lupacchiotti hanno sognato il trofeo. Per alcuni l’unica ragione per cui questo desiderio non si è realizzato è solamente a causa della direzione arbitrale. Diversi gli attacchi indirizzati verso il direttore di gara, che è stato anche aggredito in aeroporto prima del suo ritorno a casa.

Roma, Mourinho chiude il capitolo: colpa della sconfitta in Europa League?

Inoltre, le parole proferite da José Mourinho non sono passate inosservate. Al termine della gara il tecnico giallorosso si è rivolto in maniera offensiva nei confronti dell’arbitro. In particolare, avrebbe affermato “Sei una f*****a disgrazia” . La Uefa ha deciso di punire il tecnico per il linguaggio ingiurioso con 4 giornate di squalifica. Una decisione che avrebbe contribuito ad irritare José Mourinho.

Difatti, l’allenatore portoghese ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dal suo ruolo UEFA Football Board, organo di cui fanno parte allenatori e giocatori che hanno scritto la storia del calcio europeo.

Lo Special One ha scelto di annunciare la sua volontà attraverso una lettera indirizzata a Zvonimir Boban: “Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione”.

Parole forti che José Mourinho chiede di recapitare anche al Presidente Sig. Aleksander Ceferin. Per il tecnico la ferita sembrerebbe molto profonda, occorrerà attendere per scoprire se le parti si riavvicineranno in futuro. Una perdita importante per l’Uefa che perde nel suo Board un personaggio carismatico e di grande Appeal.