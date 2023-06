Calciomercato: colpo dall’Udinese in Serie A, beffato il Milan

In sede di calciomercato arriva la notizia a sorpresa e che riguarda un centrocampista molto chiacchierato nell’ultimo periodo. Il Milan era da tempo sul calciatore, che però adesso ha trovato la quadra con un altro club sempre di Serie A. Altra beffa per i rossoneri dopo quella di Thuram.

E’ stata una buona annata per l’Udinese, che ha ottenuto una salvezza tranquilla e che ora vuole capire, anche col mercato, a cosa può puntare per l’anno prossimo. Sono tanti, infatti, i giocatori finiti nel mirino dei grandi club. A partire da Samardzic e da Beto, ovviamente. Su entrambi c’è il Napoli, mentre per il talentuoso interno di centrocampo sono tante le compagini interessate. Proprio a centrocampo i friulani stanno per piazzare un colpo in uscita doloroso ma a quanto pare inevitabile. E sa tanto di boccone amaro da mandar giù per il Milan.

Calciomercato: via da Udine ma ancora in Serie A

All’orizzonte c’è un mercato che si preannuncia molto difficile per il Milan, ancor di più dopo gli addii di Maldini e Massara che sono arrivati in maniera del tutto sorprendente. L’obiettivo è rinforzare la mediana, ancor di più dopo le notizie relative all’ormai imminente trasferimento addio di Sandro Tonali. Il giocatore era seguito da tempo dai rossoneri, che però restano con il cerino in mano come si suol dire.

Roberto Pereyra, infatti, che nelle ultime settimane era stato accostato con insistenza al Milan ed anche alla Lazio, è ad un passo dal Torino. Le parti stanno trattando e la quadra potrebbe essere trovata a breve. Il giocatore, infatti, allo stato attuale delle cose, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Udinese e di andare via. A breve ci sarà l’incontro per definire l’operazione con i granata che nelle ultime ore ha avuto una improvvisa accelerazione.

Pereyra al Torino, incontro fissato

Non dovrebbe essere difficile trovare la quadra dal momento che si tratta di un profilo perfettamente in linea con i parametri societari. L’obiettivo, in tal senso, da parte del Torino è quello di alzare l’asticella e con un profilo del genere è assolutamente possibile. Per lui nella Serie A che ci siamo appena lasciati alle spalle, sono arrivati cinque gol ed addirittura otto assist, spesso di pregevole fattura.