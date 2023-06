Ribaltone Bonucci, subito via dalla Juve: ecco dove giocherà

Il futuro di Leonardo Bonucci si allontana sempre più dalla Juve, ci sarà un’ultima avventura per il difensore azzurro.

Il centrale ha capito come potrebbe esserci pochissimo spazio nella prossima stagione e, dopo aver annunciato l’addio alle scene nel 2024, avrebbe una carta da giocarsi per chiudere al meglio con il calcio giocato.

Leonardo Bonucci è stato uno dei calciatori più discussi degli ultimi giorni. L’errore che ha portato al gol della Spagna nella semifinale di Nation League brucia e ha fatto allarmare i tifosi di tutta Italia. Il capitano della Juventus non è più tonico come un tempo e le giustificazioni non sono servite.

Bonucci ha lamentato di aver giocato poco in stagione, dando così una frecciata a Max Allegri, e nelle prossime settimane potrebbe rendere anche ufficiale il suo addio ai bianconeri. Ha ancora un anno di contratto, ma rimanere a Torino solo per l’alto ingaggio non sembra essere nei piani del difensore, alla ricerca di un’ultima sfida e con una prospettiva in ballo importante.

Bonucci via dalla Juve, dove giocherà

Il contratto del centrale della Nazionale rimane sul groppone dei bianconeri. Il capitano guadagna 7,5 milioni netti di euro, a giugno 2024 scadrà il suo impegno, ovvero quando ha deciso di lasciare il calcio. Non per questo, però, rimarrà automaticamente sino alla prossima stagione, la prospettiva di un’annata in panchina o come tappabuchi non lo attira, anzi.

Bonucci vuole giocare titolare, è un desiderio legittimo per chi è stato protagonista negli anni e si aprono le porte per una nuova scelta. Bonucci all’Al Nassr, ci sarebbe un’ipotesi in ballo che aprirebbe le porte verso l’Arabia Saudita.

Sarebbe il primo italiano a sbarcare nel nuovo calcio dei ricchi, Cristiano Ronaldo sarebbe lo sponsor di questa operazione. Gli arabi potrebbero concedere a Bonucci uno stipendio da 10 milioni annui, il difensore dovrebbe chiedere intanto la rescissione anticipata ai bianconeri. Il calciatore non dovrebbe poi ricevere una grande buonuscita, viste le difficoltà di bilancio della società juventina. Bonucci in Arabia sarebbe un altro colpo per il nuovo calcio dei ricchi, CR7 avrebbe almeno un leader conosciuto in rosa.

Ronaldo ha bei ricordi del campionato italiano e, qualche giorno fa, aveva tentato il colpo per il suo club in panchina. La sua squadra voleva portare in Arabia Giampiero Gasperini, che, non ne ha voluto sapere ed ha deciso di restare in patria. Per Bonucci sono ore calde e presto si potrebbe conoscere il suo nuovo futuro.