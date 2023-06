Addio Brozovic, spuntano nuove verità in diretta

In casa Inter c’è sotto la luce dei riflettori il futuro di Marcelo Brozovic, sul quale bisogna registrare delle nuove verità.

Dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City guidato da Pep Guardiola, l’Inter (così come tutte le altre squadre) si è messa a lavoro per la prossima stagione. Tuttavia, al netto dell’arrivo a zero di Marcus Thuram, queste prime settimane di calciomercato nerazzurre sono state contraddistinte dalla possibile cessione di uno dei perni della ‘Beneamata’ di questi ultimi anni. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, anche perché nell’ultimo hanno Hakan Calhanoglu ha giocato benissimo nel ruolo di play davanti alla difesa, è di fatto sempre più vicino a lasciare l’Inter dopo la bellezza di otto stagioni e mezzo. Su Marcelo Brozovic, infatti, bisogna registrare i forti interessi sia da parte del Barcellona che dell’Al-Nassr (ovvero la squadra saudita dove milita Cristiano Ronaldo).

Tra le due il team più vicino al Marcelo Brozovic è sicuramente l’Al-Nassr, visto che ha già raggiunto un accordo con l’Inter sulla base di circa 23 milioni di euro. Tuttavia, il club saudita non ha trovato ancora un’intesa definitiva con il centrocampista. Dopo un’offerta di 20 milioni di euro annui, infatti, il croato ne ha richiesti ben 30, dando così il via a dei possibili nuovi scenari. Il calciatore preferirebbe restare ‘nel calcio che conta’ e sogna il club blaugrana.

Biasin su Brozovic: “Difficilmente accetterà di andare in un calcio che è ancora da spiaggia”

Fabrizio Biasin, ai microfoni ufficiali del portale ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul futuro del calciatore croato: “Hanno fatto tutti i conti senza l’oste, che è lo stesso Brozovic. Non è solo una questione di soldi, visto che la sua intenzione è quella di continuare a fare il calciatore. Lui, difficilmente, accetterà di andare in un calcio che, con tutto il rispetto di questo mondo, è ancora da spiaggia”.

Il giornalista di ‘Libero’ ha poi concluso il suo intervento su Marcelo Brozovic: “Quindi o impazzisce il team saudita gli offre 40 milioni di euro all’anno, o l’Inter blocca tutto e lo tiene, ipotesi molto difficile, o si fa avanti qualcun altro club tipo il Barcellona. Il suo fastidio è quello che poteva andare via a zero, prendendo sia un bonus alla firma che un ingaggio superiore, mentre ha scelto di rinnovare il proprio contratto a scadenza”.

Il trasferimento di Brozovic all’Al-Nassr, infatti, sembrava ormai ad un passo ad essere ufficializzato, ma i dubbi del croato sulla destinazione potrebbero far saltare il banco. L’Inter e i suoi tifosi attendono presto novità.