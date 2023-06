Gonna e tacchi da sogno: Alessia Marcuzzi lascia senza parole

Alessia Marcuzzi è un’icona dello showbiz televisivo: la sua presenza come conduttrice sulle reti Mediaset ha fatto la storia del colosso di Cologno Monzese

Una presenza costante per anni, che le ha regalato uno straordinario successo di pubblico e gli apprezzamenti dei sempre molto severi critici della televisione. Alessia Marcuzzi è diventata nel corso degli anni una vera e propria icona del piccolo schermo, grazie a una presenza iniziata più di trent’anni fa su Telemontecarlo e consolidatasi sulle reti Mediaset dove è rimasta per oltre quindici anni.

Ad accrescere la popolarità della showgirl romana, fu, nell’estate del 2000 la bollente relazione avuta con l’allora centravanti della Lazio, Simone Inzaghi, ora allenatore dell’Inter vicecampione d’Europa. Una liaison dal quale è nato Tommaso, primo figlio di Alessia e dello stesso ex attaccante piacentino.

I due nonostante in seguito abbiano avuto altre storie e altri figli, sono rimasti in ottimi rapporti costituendo di fatto un’allegra famiglia allargata. La Marcuzzi nel corso degli anni si è consolidata come protagonista dell’ambiente televisivo. Nel frattempo la donna ha investito i propri guadagni in alcune attività commerciali di grande successo.

In particolare i marchi di cosmetici e prodotti di bellezza fondati da Alessia hanno avuto e stanno tutt’ora avendo un grande successo. Inoltre il suo profilo Instagram, che può vantare qualcosa come cinque milioni e mezzo di followers, è preso d’assalto da colleghe, fan e amiche che le chiedono di poter acquisire i prodotti da lei ideati.

Lo scatto su Instagram fa girare la testa ai fan: Alessia Marcuzzi è super sensuale

Insomma, si può parlare di un piccolo impero commerciale che la Marcuzzi ha creato utilizzandolo come veicolo per dare visibilità e spazio a numerose iniziative di beneficienza. E poi le foto e i video postati sul suo profilo Instagram che continuano a riscuotere un grande successo. Scatti che mettono spesso in risalto la sua straordinaria e genuina bellezza.

Uno degli ultimi in tal senso ha catturato l’attenzione di migliaia di fan: Alessia è ritratta con addosso un vestito color rosso fuoco, la gonna appena sotto il ginocchio e ai piedi un paio di sandali dotati di lunghi tacchi a spillo. Una foto che ha scatenato l’entusiasmo di amici e semplici followers che hanno riempito la bacheca di like e di lodi sperticate. La Marcuzzi ha compiuto da poco cinquant’anni ma fascino e avvenenza sono rimasti intatti.