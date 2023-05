Alessia Marcuzzi esagerata, la coprono solo le calze

Alessia Marcuzzi è in splendida forma, i fan sono sempre più numerosi e riscoprono un personaggio dello spettacolo tra i più influenti in Italia.

Le foto della Marcuzzi sono sempre molto apprezzate dai sostenitori sui social, il suo è uno dei profili più cliccati su Instagram con ben cinque milioni e mezzo di utenti che la seguono quotidianamente, rimanendo spesso sorpresi dalla condizione fisica della conduttrice.

Alessia Marcuzzi è sempre più la regina dei social. Il successo del suo programma Boomerissima l’ha rilanciata e l’ha resa nota anche al pubblico dei più giovani, che ora la seguono con interesse sui social. La conduttrice piace agli uomini come esempio di bellezza, ma anche alle donne che la prendono come modello di riferimento.

Arrivata ai cinquant’anni, l’ex moglie di Simone Inzaghi è davvero in forma, e riesce a dare consigli di stile e linea proprio sui suoi canali social. Le ultime foto caricate dimostrano come l’età sembra essere solamente un dettaglio, quando si è giovani dentro.

Marcuzzi, boom di like per le sue foto

Un profilo su Instagram da cinque milioni e mezzo di utenti è una grande fonte di interesse, la conduttrice è sempre più una Influencer italiana. Basti pensare a come sia in vantaggio nel gradimento rispetto alle altre vip italiane, come nel caso di Ilary Blasi che spesso ne ha ereditato i programmi ed ha “solamente” 2,2 mln di followers. Alessia Marcuzzi guarda avanti e lo fa con foto che lasciano stupiti i fan, l’ultima con le calze in particolare è stata fra le più apprezzate.

Alessia Marcuzzi è sempre più un’icona di stile con i suoi hot pants, non è un caso come la foto sia corredata dai tag sugli accessori che produce, legando così al lato artistico anche quello puramente imprenditoriale. Foto apprezzate e commentate anche dagli utenti, in alcuni casi strappando un sorriso. È il caso del rapper Frankie Hi Nrg Mc che ha aggiunto: “Io però le gambe le farei vedere, Ale”, e di altri celebri utenti come Emma Marrone, ad aggiungere il loro cuore.

La conduttrice è sempre più in forma, rimane sempre una tra le dive della tv italiane più chiacchierate e seguite. Oltre che per le foto, Alessia Marcuzzi è diventata virale per aver postato un video direttamente da Yellowstone, riprendendo una mamma orsa che attraversava la strada del palco, aggiungendo come non servano vendette verso gli animali, nonostante le tragedie.