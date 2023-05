“Lo aspettiamo”: bomba Ancelotti, super panchina per lui

Il futuro di Carlo Ancelotti resta sospeso tra la panchina del Real e una nuova, suggestiva esperienza: parole inequivocabili

Atteso al varco per vedere se anche stavolta, come accaduto in maniera palese lo scorso anno, farà ancora una volta pesare il blasone infinito della Casa Blanca, Carlo Ancelotti si prepara al difficile doppio confronto di Champions col Manchester City di Guardiola. Dalle parti di Valdebebas tutti sognano il bis europeo, che però quest’anno appare davvero come un’impresa ai limiti dell’impossibile. La squadra non sembra brillante come nella scorsa annata di questi tempi e poi…e poi ci sono delle tentazioni a cui è difficile dire di no. E che coinvolgono in prima persona il tecnico di Reggiolo.

Sono ormai mesi, quasi subito dopo le dimissioni rassegnate da Tite, CT della Seleçao ai Mondiali in Qatar, che il nome di Ancelotti è stato accostato alla guda della Nazionale brasiliana. Dopo aver sbaragliato la concorrenza di illustri colleghi come José Mourinho e Pep Guardiola, l’allenatore italiano non ha mai definitivamente chiuso la porta alla Federcalcio brasiliana. Pur specificando, in una recente conferenza stampa prima di una partita di Liga, che ‘per lo meno fino al 2024 resto a Madrid, poi si vedrà’.

Parole di circostanza, secondo i bene informati. Già perchè dopo aver visto sfumare lo scudetto, ormai appannaggio del Barcellona, Florentino vuole la coppa dalle grandi orecchie. Se Ancelotti dovesse fallire l’obiettivo – magari con una deludente eliminazione addirittura in semifinale – non sarebbe lui a poter decidere di restare a Madrid. Perchè sarebbe, con tutta probabilità, lo stesso presidentissimo a destituirlo dall’incarico.

Ancelotti al Brasile, il presidente non molla di un centimetro

Ecco che allora la destinazione Seleçao sarebbe quella più probabile per Re Carlo. Anche perchè dall’altra parte dell’Oceano lo stanno aspettando letteralmente come il salvatore della patria. “Tutti mi fermano, in strada o in aeroporto, chiedendomi di lui. Mi dicono di ingaggiarlo e mi domandano quando arriverà in Brasile“, ha esordito Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, che ha parlato all’emittente qatariota Bein Sports.

“Non voglio sminuire il valore dei nostri allenatori, ma abbiamo scelto lui per tutto ciò che ha vinto. Lui è una persona degnissima. Abbiamo seguito il suo lavoro da tecnico, e ciò che ha fatto da calciatore. A lui piacciono i giocatori brasiliani e che sa come valorizzarli. Con loro si trova a meraviglia“, ha concluso il dirigente. Rodrigues aveva anche precedentemente specificato come la Federazione fosse e sia disposta ad aspettare anche la fine della stagione europea – che si concluderà con la finale di Champions di Istanbul il 10 giugno – pur di aspettare il sì del tecnico. ll quale, intanto, è impegnato a render ancor più inarrivabile il suo prestigioso palmarès.