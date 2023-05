Sprint De Rossi in panchina: prima avventura in Serie A

Daniele De Rossi è pronto a ripartire con un nuovo progetto a partire dalla prossima stagione. Una panchina di Serie A lo aspetta

Si tratterebbe della sua prima panchina in Serie A. Il suo nome è stato accostato non ad una, ma addirittura due società. Nel caso in cui i rispettivi allenatori dovessero optare per la decisione di andare via, allora ci sarebbero buone possibilità per il nativo di Ostia di prendere il loro posto.

Il campione del mondo sta aspettando, con molta ansia, questa nuova possibilità. Il suo obiettivo è quello di mettere definitivamente alle spalle la disastrosa avventura con la Spal di pochi mesi fa. Con i ferraresi è terminato il rapporto lavorativo con un inevitabile esonero.

Il classe ’84 non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Da calciatore è stato uno dei migliori centrocampisti nel suo ruolo. Due le maglie che ha indossato nel corso della sua vita calcistica: quella della sua amata Roma e quella del Boca Juniors. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha iniziato sin da subito a studiare come allenatore. Prima, però, è stato “ingaggiato” come persona di esperienza dal ct Roberto Mancini.

De Rossi torna in Serie A: nuova panchina per lui

Quest’ultimo lo ha voluto come collaboratore tecnico per la nazionale. Poi l’addio dopo un anno visto che aveva ricevuto la prima chiamata per allenare un club. Alla Spal, però, le cose non sono andate come avrebbe voluto. Prestazioni deludenti, così come i risultati: alla fine l’avventura termina con un esonero. Dalla Serie B, però, potrebbe arrivare ben presto nella massima serie. Non uno, ma addirittura due club pensano seriamente a lui.

A quanto pare è tutto pronto per il “derby” che vede come protagoniste due squadre interessate moltissimo al tecnico. Si tratta del Sassuolo e del Bologna. Non è affatto un mistero che sia Alessio Dionisi che Thiago Motta abbiano molti ammiratori. Il primo potrebbe andare ad allenare qualche squadra importante sempre in Italia. Mentre l’italo-brasiliano è uno dei candidati per accomodarsi sulla panchina del Psg.

Nel caso in cui uno di loro dovesse fare le valigie, allora Daniele De Rossi si farebbe trovare pronto. Per lui si tratterebbe della sua prima esperienza in A. Ovviamente come allenatore. Nel frattempo, però, il 39enne ne vuole approfittare per continuare a studiare per poter ancora migliorare in questa nuova avventura. D’altronde ha un ottimo maestro: suo padre Alberto, infatti, per tantissimi anni è stato il tecnico della Primavera della Roma. Con i giallorossi si è tolto moltissime soddisfazioni.