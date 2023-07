Federica Nargi, estate mozzafiato: il selfie fa impazzire i fan

Federica Nargi protagonista assoluta dell’estate sulla community del web: il nuovo scatto che lascia tutti senza parole

Il suo nome è sempre in cima alla lista, o comunque ai primissimi posti, per tanti fan quando si parla di bellezza al femminile. Un qualcosa di cui Federica Nargi rappresenta una autentica icona. Il fascino mozzafiato della showgirl fa sempre parlare di sé, in bene naturalmente.

Da velina di Striscia la Notizia, in coppia con Costanza Caracciolo, si è guadagnata praticamente l’immortalità, entrando di diritto tra le bellezze italiane più amate di sempre, non soltanto in riferimento al tg satirico di Antonio Ricci. E infatti, la 33enne non passa mai inosservata, con la sua sensualità da urlo.

Il tutto si conferma, giorno dopo giorno, anno dopo anno, in apparizioni televisive, shooting fotografici, scatti sui social anche della propria vita privata. Della quale i fan non si perdono assolutamente nessun aggiornamento. Federica ha una platea che fa costantemente il tifo per lei ed è piuttosto vasta. Il suo pubblico si attesta ben oltre i 4 milioni di followers su Instagram. La riprova definitiva, se fosse servita, del fatto che si tratti di uno dei volti femminili più cliccati dello Stivale.

Federica Nargi, la Sicilia in fiamme con la posa magnetica in bikini: silhouette favolosa

Le esibizioni di fascino da capogiro di Federica non si fermano certo nel periodo estivo. Anzi, è uno dei momenti in cui la passione e la fantasia dei fan nei suoi confronti bruciano più che mai. E che l’atmosfera si sia fatta ormai bollente, ce ne stiamo accorgendo dagli scatti di questi giorni.

Federica è in vacanza e con la sua famiglia, il compagno Alessandro Matri e le due figlie, si sta godendo giorni di relax tra sole e mare. In Sicilia, precisamente nella zona di Marzamemi, ci ha già regalato scatti da urlo, ma l’ultimo è il non plus ultra.

Federica ci appare praticamente come una dea, distesa sul lettino, mettendo in mostra una figura praticamente perfetta, nemmeno fosse disegnata. Invece, è tutto vero. A cominciare dalla scollatura contenuta a fatica dal bikini, fino alle gambe in primo piano che fanno girare la testa. Se non è un capolavoro questo, non sappiamo cosa meriti tale appellativo. E la reazione dei fan, in termini di commenti estasiati e like a più non posso, non si fa attendere.