Federica Nargi è scottante: la scollatura è esagerata

L’ultima foto pubblicata sui social ha lasciato senza parole i fan: Federica Nargi è più bollente che mai

Il mondo dello spettacolo, ciclicamente, propone personaggi che spesso e volentieri durano poco tempo e scompaiono nel vortice dello show business. Non fa parte di tutto ciò, visto il successo che va avanti da anni, la bellissima Federica Nargi.

Un simbolo di bellezza unico, inimitabile. La tipica sensualità mediterranea che, da tempo, sui social ha spopolato conquistando milioni di fan. L’eleganza della Nargi la si può scorgere in ogni scatto che, a cadenza quotidiana, l’ex velina condivide coi suoi ammiratori che la sommergono letteralmente di affetto. Che si tratti di istantanee riguardante lavoro o vita privata, la Nargi è sempre sotto i riflettori. Il suo successo ha inizio con la carriera di modella, arrivando a posare per i maggiori brand e acquisendo già una discreta notorietà.

Antonio Ricci, ideatore di ‘Striscia la Notizia’, la scelse poi come velina mora per il tg satirico condotto da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Una presenza monopolizzante quella della Nargi che, a distanza di anni, rimane tra le veline più amate di sempre dagli italiani. Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma. Nonostante l’età che avanza, la sua bellezza è sempre accecante. Nel corso degli anni la sua fan base è cresciuta esponenzialmente, arrivando addirittura ad un traguardo importantissimo: ben 4,2 milioni di followers sul suo profilo Instagram.

Federica Nargi fa girare la testa: dècolletè bollente

Uno step che in poche, al giorno d’oggi, sono riuscite a raggiungere. È anche conduttrice e ultimamente ha condotto il ‘Gialappashow’ con il famosissimo trio comico la ‘Gialappa’s Band’. Gli apprezzamenti per Federica, anche in questo caso, non sono affatto mancati.

Per quanto concerne la sua vita privata, la 33enne romana è affiancata ormai da diversi anni dall’ex attaccante di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. Dalla coppia sono nate, poi, anche due bellissime bambine: Sofia di 6 anni e Beatrice di 4. La sua invidiabile forma fisica è, tutt’ora, sotto gli occhi di tutti.

Al punto che con l’arrivo dell’estate la bellissima Nargi si è mostrata in diverse occasioni in tutta la sua bellezza e sensualità. A tal proposito, una delle ultimissime foto la vede mostrarsi con una scollatura mozzafiato che ha lasciato i fan senza parole. Stesa su una poltrona, la Nargi si rilassa con un pantalone rosa ed un top bianco davvero strettissimo. Spalle scoperte ed un’abbronzatura che già fa invidia a tutti, con un lato A da urlo.

La showgirl romana ha davvero spiazzato tutti, con delle forme esplosive ed una sensualità che ha pochi termini di paragone nel mondo dello spettacolo. Ed i fan, esplosi tra likes ed una miriade di commenti esaltati, non hanno potuto fare altro che inchinarsi alle meraviglie della Nargi.