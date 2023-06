Federica Nargi ruba la scena al Mago Forest: infiamma gli studi

La bella modella e conduttrice Federica Nargi continua ad incantare sui social, come testimoniano gli scatti publicati.

Federica Nargi si avvicina al mondo del piccolo schermo grazie alla partecipazione nel programma Miss Italia. Successivamente vince il programma Mediaset “Veline”, che gli permette di diventare una velina del programma di Canale 5 “Striscia la notizia”.

Nell’anno 2013 inizia la carriera a teatro grazie alla commedia “Lui e Lei – istruzioni per la coppia” diretto da Federico Moccia e con Gabriele Cirilli e Roberta Giarrusso. Inoltre viene scelta come modella di diverse case di moda tra cui Koraline e Yamamay. Nel 2016 fa parte del cast della fiction di Canale 5 “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”. Nel 2017 Federica ottiene il ruolo di presentatrice dello show Mediaset “Colorado” insieme a Paolo Ruffini, ex compagno dell’ex cantante di amici Diana Del Bufalo e Gianluca Fubelli, ex fidanzato di Elena Morali. La bella Federica nel programma ha riscosso un grande successo personale grazie alla simpatia, solarità e grande professionalità. Nel 2021 è una delle concorrenti del programma targato Rai Tale e Quale Show 2021.

Nella vita privata è fidanzata con l’ex calciatore di Juventus e Lazio Alessandro Matri con la quale ha due bambine, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel 2019. Come detto sui social è molto attiva, come testimoniano i contenuti che pubblica quotidianamente. A tal proposito, l’ultimo scatto ha lasciato i suoi follower a bocca aperta. I due sono molto affiatati, scherzano molto sui social e rappresentano una delle coppie più longeve all’interno del mondo del calcio.

Federica Nargi ruba la scena, lo scatto infiamma: fan senza fiato

Federica Nargi non smette di stupire sul proprio profilo Instagram, che vanta più di quattro milioni di follower. L’ultimo scatto pubblicato, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta, con una foto che mette in mostra tutta la propria bellezza.

Nello scatto possiamo ammirarla durante una puntata del programma “Gialappa Show”, con un vestito nero molto corto. A scatenare i fan è la scollatura che lascia intravedere un lato A a dir poco prosperoso. Inutile dire che lo scatto ha ottenuto innumerevoli like e moltissimi commenti, alcuni forse per certi versi eccessivi.

Molti invece i complimenti ricevuti, a testimonianza di quanto la donna romana sia apprezzato dal pubblico sia di sesso maschile e femminile. Con l’estate appena iniziata la bella mora vuole continuare a stupire, con i follower già in trepidante attesa di un nuovo scatto.