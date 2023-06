Lato A straripante: Elodie lascia tutti senza fiato

Elodie sta diventando sempre più l’assoluta protagonista della scena musicale italiana, mostrando anche un generoso décolleté per i fan.

Una partnership particolare per la cantante su Instagram mostra un insolito vestito che manda in visibilio i followers. È un’estate di grande slancio per l’artista che sarà impegnata in tante piazze italiane cantando gli ultimi tormentoni.

La maturazione artistica di Elodie è ormai arrivata al punto giusto, è lei una delle regine della musica italiana. Spesso paragonata, forse esagerando, a Beyoncè, la cantante romana gioca tutto sul grande rapporto con i fan, che seguono con grande attenzione tutti gli aspetti dell’artista, non solo quelli musicali.

Prosegue la sua storia d’amore con Andrea Iannone, i due sono andati a convivere nella villa del pilota a Lugano ed è questo un grande passo in avanti. In molti sognano ora un matrimonio da favola tra i due, ma al momento sono i fan a esultare per le ultime foto di Elodie, che incanta tutti direttamente dal suo profilo su Instagram.

Elodie in mostra, fan in visibilio

Il momento d’oro della cantante si riflette anche nella serenità e nella voglia di provocare della stessa artista. Non è un caso come la foto postata sul suo social si inquadri con una partnership con una nota marca di condom. Testimonial del fare l’amore in modo sicuro, in questo caso, Elodie è una garanzia di sensualità. Le ultime foto della cantante sono così tra le più cliccate, diventando subito virali.

Il messaggio che accompagna lo scatto la rendono una protagonista assoluta, un desiderio proibito: “Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano”, in riferimento anche al nuovo modello che si sta lanciando sul mercato. Testimonial d’eccezione per i contraccettivi e ben venga, a questo punto, se possa servire a sensibilizzare sull’argomento e a diffondere un messaggio importante come quello dei rapporti protetti. Non mancano nemmeno i like famosi, come quelli di Emma Marrone e Diletta Leotta.

Elodie diventa così paladina di un messaggio sociale, la sua popolarità è tale da renderla super protagonista. I fan sono aumentati sempre più, superano i tre milioni e questo grazie anche a delle collaborazioni artistiche di prima qualità. Molto apprezzata quella con Marco Mengoni, ultimo vincitore di Sanremo, è stata seguita anche l’esibizione della cantante romana con Paola e Chiara, andando a riprendere i tormentoni del passato delle sorelle della dance italiana.