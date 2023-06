Stefano Tacconi, il figlio Andrea svela tutto: aggiornamento importantissimo

L’ex portiere della Juventus continua la sua lotta contro il male che lo ha colpito: il figlio annuncia novità importanti sul suo percorso riabilitativo

Stefano Tacconi sta lottando come un leone ormai da oltre un anno a causa di un grave problema di salute. I figli e la moglie non lo hai ma mollato un secondo. Tutti i suoi fan sono rimasti per diverso tempo con il fiato sospeso, ma intanto sono arrivati nuovi aggiornamenti.

Il portiere, come è noto, ha trascorso gran parte della sua lunghissima carriera difendendo i pali della Juventus, all’epoca una corazzata europea che godeva di campioni incredibili. Nato nel 1957 a Perugia, Tacconi ha vinto tantissimi trofei con la casacca della Vecchia Signora: due campionati italiani, una Coppa delle Coppe, una Coppa Italia, una Supercoppa europea, una Coppa UEFA e, soprattutto, una Coppa dei Campioni.

Un anno e qualche mese fa la sua vita è cambiata, purtroppo in negativo. Tacconi fu colpito da una emorragia celebrale e fu ricoverato presso l’Ospedale di Alessandria. L’ex atleta ha vissuto ore drammatiche ma per fortuna, stando ai bollettini medici, sembra che il peggio sia passato.

Nelle scorse ore il figlio Andrea ha voluto fare un annuncio importante tramite i suoi canali social che riguarda proprio suo padre.

Tacconi, il figlio Andrea annuncia un grande cambiamento

Non molto tempo fa i medici di Alessandria hanno consigliato alla famiglia di trasferire Stefano in una struttura a lui dedicata per ultimare il percorso di riabilitazione. Percorso ovviamente non facile, ma molti medici hanno confermato ad Andrea e al resto della famiglia che Tacconi sta progressivamente recuperando una certa autonomia. È tornato a parlare e a mangiare da solo. Sono miglioramenti molto importanti.

Tuttavia, la battaglia non è ancora finita, ce lo ricorda lo stesso Andrea tramite un annuncio sui social riguardante suo padre: “Ciao a tutti! Uno di questi giorni papà verrà dimesso dall’ospedale Don Gnocchi di Milano e verrà trasferito alla casa di “Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo”, ha detto il giovane sul suo profilo Instagram che, per l’occasione, si è riempito di messaggi di auguri rivolti al padre.

La scelta di proseguire la riabilitazione in Puglia sembra sia legata all’affetto che lega l’ospedale alla famiglia Tacconi: “Abbiamo preso questa decisione per far continuare a papà il percorso riabilitativo e per il legame, che c’è sempre stato, tra noi e L’ospedale di San Giovanni Rotondo. Vi terrò informati su questo nuovo percorso”.