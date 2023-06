Juve choc: ha detto sì al Barcellona

Rischia di consumarsi un’altra beffa di mercato ai danni della Juventus di Allegri. Ennesima tegola per i bianconeri.

La dirigenza bianconera, adesso, dovrà cambiare i piani di mercato e virare su altri obiettivi. Lo sprint dei catalani sembra aver estromesso definitivamente la Vecchia Signora dalla corsa.

I duelli tra Barcellona e Juventus non sono certamente una novità. Due delle squadre più importanti d’Europa, sempre attente ai talenti e agli affari in giro per il mondo. Lo stesso scenario si era verificato l’estate precedente quando i due club si erano contesi il fantasista argentino Angel Di Maria. A trionfare l’anno scorso fu la Juventus che si aggiudicò l’ex PSG; questa volta sembrano averla spuntata i blaugrana.

L’estate 2023 si preannuncia tra le più difficili per il popolo juventino che tra risultati deludenti e inchieste extra campo non si affaccia ad un futuro troppo roseo. La Vecchia Signora, inoltre, non sarà presente nei gironi di Champions League per la prima volta dalla stagione 2011/12. La mancata qualificazione nella massima competizione europea è una mazzata per la Juventus, sia per i mancati introiti sia per il minore appeal rispetto ai club qualificatisi. E’ molto difficile garantirsi colpi internazionali senza Champions League.

Juve beffata dal Barcellona: il calciatore vuole vestire blaugrana

La mancata Champions potrebbe portare grossi problemi e lo dimostra l’ultima notizia di calciomercato dove la Vecchia Signora è stata superata dal Barcellona di Xavi, club in crescita e al lavoro per la rinascita dopo un periodo di difficoltà. Secondo quanto riportato da Actu Foot, il Barça sarebbe balzato in pole per l’ingaggio di Ilkay Gundogan.

Il centrocampista tedesco ha conquistato il treble con il Manchester City di Pep Guardiola da capitano e ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i Citizens, in scadenza alla fine di giugno 2023. La Juventus, che nel corso dell’estate potrebbe perdere sia Paredes che Rabiot, aveva pensato a Gundogan per rimpinguare il reparto con un calciatore di caratura mondiale.

I piani della Vecchia Signora, però, hanno trovato un ostico avversario durante il loro percorso: il Barcellona. I blaugrana hanno trionfato in Liga dopo un triennio dominato dalle due squadre di Madrid. Il progetto di Xavi è in crescita e Gundogan, dopo alcuni colloqui con Guardiola, avrebbe messo i culés in cima alle proprie preferenze. La fumata bianca non è ancora arrivata ma, con ogni probabilità, la Vecchia Signora dovrà guardare altrove per il colpo in mediana.