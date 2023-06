Calciomercato, Retegui in Italia: c’è l’annuncio del presidente

Mateo Retegui è pronto per il definitivo salto di qualità dopo le gioie con la Nazionale italiana: sbarca in Serie A, apertura totale

Sarà una sessione di calciomercato davvero suggestivo soprattutto per rinforzare l’attacco. Tanti centravanti di spessore sono pronti a cambiare squadra: tra questi anche l’attaccante italo-argentino, Mateo Retegui, divenuto celebre in Italia grazie alle convocazioni del Ct Roberto Mancini.

La sua chiamata in Nazionale italiana ha fatto storcere il naso a molti addetti ai lavori: la volontà di fare ricorso agli oriundi non è piaciuta. Il Ct Roberto Mancini ha continuare a percorrere la strada intrapresa senza lasciarsi influenzare. Ormai Mateo Retegui è diventato un punto di riferimento dell’Italia targata Mancini: ora per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A per continuare il suo percorso di crescita.

Apertura totale per i club italiani, che potrebbero pensare a lui per rinforzare le rose. Un centravanti di stazza capace anche di dialogare al meglio con i compagni. Col Tigre ha realizzato ben dieci gol in Superliga con il suo cartellino che appartiene anche al Boca Juniors con il riscatto a favore del Tigre.

Calciomercato, Retegui sbarca in Serie A: ora ci siamo

Per la Nazionale italiana è stata una sorpresa con l’intuizione del Ct Roberto Mancini di convocarlo grazie al doppio passaporto. Il selezionatore di Jesi ha puntato tanto sulle sue qualità mettendosi anche contro l’opinione pubblica dopo le ultime convocazioni.

Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Tigre, si è messo in mostra con la maglia della Nazionale azzurra. Il presidente del club sudamericano, Ezequiel Melarana, ha rivelato il possibile futuro dell’ariete ai microfoni di Direct Tv Sport Argentina aprendo così ad una cessione immediata: “Sarà difficile poterlo avere con noi, è molto cercato dai club”.

Successivamente ha rivelato come questa sessione estiva di calciomercato sia l’occasione giusta per venderlo, ma di offerte concrete ancora non sono arrivate. Finora ci sono stati sondaggi, ma l’obiettivo resta quello di cederlo al miglior offerente. Retegui sarebbe finito nel mirino delle big d’Italia: l’idea Fiorentina resta quella più accreditata.

Dopo la finale persa di Conference League, la dirigenza viola ripartirà da Vincenzo Italiano che accoglierebbe a braccia aperte l’attaccante italo-argentino del Tigre. Tutto cambia improvvisamente con Retegui che ha voglia di misurarsi in un campionato di spessore come quello italiano per farsi ammirare da vicino.