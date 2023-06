Assalto a Dimarco: doppia offerta all’Inter

Le prestazioni del calciatore nerazzurro hanno attirato l’interesse di diversi club: sono arrivate due offerte per Dimarco.

Una delle principali sorprese in positivo dell’Inter in questa stagione è senza alcun dubbio Federico Dimarco. Il prodotto del settore giovanile nerazzurro, dopo diversi anni in prestito in giro per l’Italia, ha finalmente da qualche stagione trovato presenza fissa nella rosa dell’Inter. Quest’anno poi, con Simone Inzaghi, quella che sembra essere la sua definitiva consacrazione.

Un’annata di buonissimo livello, guardando numeri ma soprattutto prestazioni in campo. Tra tutte le competizioni infatti Federico Dimarco ha collezionato ben 50 apparizioni, contribuendo anche con 4 reti e ben 10 assist ad una stagione, quella dell’Inter, che ha visto i nerazzurri conquistare la finale di Champions League, poi persa contro il City, ma anche vincere Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Prestazioni che evidentemente non sono passate inosservate nell’ambiente, visto che molti direttori sportivi hanno messo il nome di Dimarco sui loro taccuini. Nonostante le dichiarazioni di incedibilità da parte della società nerazzurra potrebbero arrivare due offerte ad Appiano Gentile. E non stiamo parlando di due offerte qualsiasi, ma offerte da club in grado di far vacillare parecchi giocatori: stiamo parlando di offerte da Manchester United e Real Madrid.

Dimarco, stagione da top. Adesso però occhio al mercato: interessa a Real Madrid e Manchester United.

Tra le società che hanno messo nel mirino Federico Dimarco c’è il Manchester United. Dopo lo ‘smacco’ da parte dei cugini del City, che hanno fatto il Treble proprio battendo Dimarco in finale di Champions League, dalle parti di Old Trafford sono pronti all’ennesima campagna acquisti faraonica.

Luke Shaw non fornisce più le garanzia adatte ed ecco che spunta il nome di Dimarco. Una proposta che, considerando anche il possibile passaggio di proprietà dello United, potrebbe essere decisamente allettante sia per il giocatore che per le casse dell’Inter.

Occhio però anche ad un’altra possibilità ugualmente prestigiosa: il Real Madrid. Camavinga avrebbe chiesto di cambiare ruolo e di non giocare più come terzino. Ecco che in casa Merengues si apre la necessità di un nuovo prospetto in quel ruolo. Dimarco sarebbe nome gradito allo staff madrileno. Resta però sempre il problema principale: convincere l’Inter. I nerazzurri, soprattutto se dovessero lasciar partire Onana e Brozovic difficilmente opererebbero una terza cessione di livello. Questo a meno di offerte faraoniche. Offerte che Real Madrid e Manchester United non hanno certo mai disdegnato.