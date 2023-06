Inzaghi rassegnato: se ne va dall’Inter, è finita

L’Inter, nel corso dell’estate, saluterà numerosi giocatori. Per uno di loro l’addio è imminente: Marotta ha deciso.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella a cui andrà incontro l’Inter nel corso dell’estate. I milioni incamerati grazie alla Champions League hanno consentito di risistemare le finanze del club e reso meno impellente la cessione dei big. Qualche modifica sostanziale, in ogni caso, verrà fatta.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, infatti, conta di abbassare l’età media della rosa e vendere gli elementi ritenuti non più imprescindibili. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Edin Dzeko autore di 14 gol e 5 assist in 52 apparizioni complessive. Il suo contratto scade il 30 giugno e i nerazzurri, nelle scorse settimane, avevano tentato di convincerlo a restare ancora.

La proposta annuale messa sul piatto, contenente cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite, non ha però convinto il bosniaco. Il quale, ora, è ad un passo dal Fenerbahce. L’intesa decisiva è stata trovata sulla base di un ricco biennale da 4.5 milioni netti all’anno, più uno di bonus e 5 milioni come premio alla firma. La pratica è da considerare chiusa, manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Inter, sarà addio in estate

Tutto da scrivere, poi, il futuro di Marcelo Brozovic scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi in seguito all’esplosione di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista. Per il croato ha iniziato a muoversi l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che a stretto giro di posta proverà ad intensificare i contatti così da avvicinarsi alla fumata bianca. Marotta non si opporrà alla sua partenza, a patto di ricevere un’offerta da almeno 25 milioni. Ma non finisce qua, perché un altro senatore del gruppo è in procinto di lasciare la compagnia.

Parliamo di Danilo D’Ambrosio, la cui avventura all’Inter appare essere ai titoli di coda. Il contratto che lo lega alla Beneamata termina tra pochi giorni e, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, Marotta non sembra intenzionato a discutere un eventuale prolungamento. Una decisione, questa, presa alla luce del ridotto spazio ricevuto dal classe 1988: solo 15 presenze in campionato di cui 8 da titolare, per un totale di 732 minuti complessivi trascorsi in campo.

La sua mancata conferma consentirà al club di tagliare uno stipendio da 2 milione e liberare spazio in rosa da destinare ad un profilo più fresco. Yann Aurel Bisseck, prelevato dall’Aarhus per 7 milioni, è stato già preso. Marotta, in ogni caso, non intende fermarsi qua. Il mercato dell’Inter è appena agli inizi e sono diverse le operazioni che vedranno protagonista il manager nerazzurro.