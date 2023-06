Serie A: si cambia in panchina, Semplici il nuovo tecnico

Leonardo Semplici è ormai pronto a tornare in panchina in Serie A. Una squadra lo ha messo nel mirino e presto sono attese novità.

Il puzzle delle panchine in Serie A non è ancora completo e presto ci potrebbero essere novità molto importanti per un club del nostro massimo campionato.

Infatti, il club sembra essere pronto a puntare tutto su Leonardo Semplici per la panchina e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro per altri motivi. Presto sicuramente su questa vicenda ci saranno delle novità importanti.

Serie A: Semplici in panchina, ecco con chi firma

Leonardo Semplici sicuramente ha concluso la scorsa stagione nel peggior dei modi considerando la retrocessione con lo Spezia, ma per lui ora potrebbe arrivare l’occasione importante per la sua carriera. Naturalmente molto dipende da lui e dalla voglia di ritornare subito in gioco dopo un campionato no sicuramente secondo le proprie aspettative.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, un club di Serie A ha messo Semplici nel mirino per la panchina e per questo motivo il ritorno dell’ex Fiorentina sembra essere davvero vicino. In particolare, il tecnico è tra i nomi che sono in corsa per il post Baroni a Lecce. Il grande favorito a quanto sembra è D’Aversa, ma l’ex Spezia piace molto e a questo punto non si può escludere una fumata bianca. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quale alla fine sarà la scelta definitiva.

Sicuramente per Semplici si tratterebbe di una occasione importante per rilanciarsi dopo un periodo non facile e per il Lecce la chance di trovare un tecnico esperto. La strada resta comunque in salita e non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro della situazione in panchina dei pugliesi.

Panchina Lecce: Semplici il possibile outsider

Semplici si candida ad essere uno dei possibili outsider pe la panchina del Lecce. Come spiegato in precedenza, D’Aversa e Pecchia dovrebbero rappresentare i nomi in pole position per i pugliesi, ma l’ex Spezia piace molto e Corvino lo conosce molto bene e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente presto i pugliesi scioglieranno i propri dubbi e vedremo se alla fine Semplici ritornare ad allenare nella nostra Serie A.