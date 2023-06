Maxi affare Juve-Milan: coinvolti anche Tonali e Arthur

Juventus e Milan, dopo aver risolto i relativi problemi, iniziano a programmare il calciomercato sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Per i rossoneri, dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, le cessioni potrebbero non essere finite. A salutare Milano può essere Divock Origi, che non ha convinto nella sua prima stagione italiana.

I 4 milioni netti a stagione percepiti, però, non rendono semplice questa soluzione, anche se il Milan è intenzionato a trovare una soluzione. Una partenza eccellente può invece verificarsi a centrocampo, con Sandro Tonali richiesto con insistenza. Sulle uscite lavora anche la Juventus, che ha già salutato Angel Di Maria. La ‘Vecchia Signora’ è alle prese con il rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot, che vedrà scadere il proprio accordo tra pochi giorni.

La dirigenza sta lavorando su un contratto da 7 milioni a stagione, ma il centrocampista transalpino continua a non essere convinto. Tra coloro che possono lasciare Torino troviamo Arthur, che ha fatto ritorno dopo l’esperienza negativa al Liverpool in prestito. A tal proposito, un club inglese è pronto a bussare alle due società nostrane per cercare d imbastire trattative importanti.

Tonali e Arthur nel mirino della Premier: Milan e Juventus in attesa

I calciatori che sembrano avere ottimo mercato, soprattutto in Premier League, sono Sandro Tonali e Arthur Melo. Sui calciatori di Milan e Juventus, infatti, c’è il forte interesse del Newcastle, intenzionato a rinforzare la propria rosa in vista della partecipazione alla Champions League. Visto il grande campionato disputato, la dirigenza bianconera è pronta a regalare al tecnico Eddie Howe calciatori di qualità per disputare nel migliore dei modi la massima competizione europea.

I Magpies hanno come obiettivo principale Nicolò Barella, tanto che la società è arrivata ad offrire 58 milioni di sterline, poco più di 60 milioni di euro. Tale cifra è ritenuta ovviamente troppo bassa dall’Inter, che non è intenzionata a privarsi del calciatore se non di fronte ad offerte importanti. Proprio per questo prende sempre più quota l’idea Tonali, con il club bianconero che può decidere di investire la cifra di Barella per il classe 2000 rossonero.

Arthur, dopo la fallimentare esperienza in prestito al Liverpool, torna a Torino. La sua permanenza in bianconero, però, è destinata a durare a breve. Il Newcastle, infatti, lo ha individuato come il regista perfetto, tanto che a breve è intenzionato ad avviare i contatti con la Juventus per riportarlo in Inghilterra. Il calciomercato è pronto ad accendersi, con il Newcastle pronto a viverlo da protagonista. Milan e Juventus sono avvisate.