Juventus, è ancora bufera: “In Serie A per grazia ricevuta”

La Juventus è “in Serie A per grazia ricevuta”, scoppia un’altra bufera per la dichiarazione del giornalista sui bianconeri

La stagione si è conclusa da qualche settimana e ha visto il Napoli vincere lo Scudetto, il terzo della sua storia. In Champions League insieme agli azzurri ci saranno Lazio, Inter e Milan. I rossoneri hanno approfittato della penalizzazione di dieci punti che ha colpito la Juventus, scivolata al settimo posto.

Resta da capire se la UEFA interverrà per escludere la Juventus per uno o più anni fuori dalle Coppe europee, oppure i bianconeri avranno la possibilità di giocare la Conference League. Una decisione che dovrebbe arrivare a breve e che successivamente permetterà alla dirigenza di programmare la stagione.

La Juventus ha subito due processi riguardo le plusvalenze e la manovra stipendi. Il totale è stato di dieci punti di penalizzazione e un’ammenda da circa 718 mila euro. Un buon risultato considerando quali erano le premesse. E infatti il dirigente Calvo ha preferito patteggiare per porre subito la parola fine alla vicenda.

Inoltre, c’è il bando dei diritti tv della Serie A da assegnare e senza la Juventus, le offerte sarebbero state decisamente più basse. Una situazione che avrebbe portato il campionato italiano a lottare contro il default a livello economico. Proprio della vicenda Juve ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi.

Juventus, scoppia la bufera per le parole di Pistocchi

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di TV Play della Juventus: “E’ rimasta in Serie A per grazia ricevuta”. Una frase secca, che lascia poco spazio alle interpretazioni e il riferimento è chiaro. La Juve ha rischiato molto di più di un’ammenda per la manovra stipendi, decisamente il processo più delicato nel quale era coinvolta.

Tuttavia, il patteggiamento ha evitato altri risvolti e ora la palla passa alla UEFA. Il presidente Ceferin non ha mai digerito la mancata uscita dalla Superlega da parte della Juve e sono già sorte indiscrezioni su una squalifica dalle Coppe europee pluriennale. Le cose potrebbero cambiare se la Juventus abbandonasse definitivamente il progetto Superlega.

Le cose si sistemeranno a breve, con un quadro che sarà quello conclusivo e che decreterà se e per quanti anni la Juve verrà effettivamente esclusa dalle competizioni UEFA. Di certo, scontare un anno fuori dalla Conference è tutt’altra cosa rispetto all’esclusione dalla Champions. Nel frattempo, la Juventus prepara la prossima stagione dove vuole far meglio in campionato e lottare per lo scudetto.