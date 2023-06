C’è il nome della nuova squadra di Chiesa, è finita con la Juve

Sembra che Federico Chiesa sia ormai destinato a lasciare la Juventus, forse già in questa sessione di mercato: ecco la nuova destinazione.

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo e le varie dirigenze sono chiamate a potenziare il più in fretta possibile le rose a disposizione. A maggior ragione se l’ultima annata sportiva è stata a dir poco un disastro. Quella della Juventus, ad esempio, è assolutamente da dimenticare.

Fin dalle prime gare si era intuito che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe riscontrato parecchia difficoltà e la prima grande conferma, in tal senso, è arrivata con la cocente eliminazione ai gironi di Champions League. E a proposito di Champions, i torinesi non prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione europea e dovranno accontentarsi della Conference, aspettando il verdetto conclusivo dell’Uefa. Questo per via della nuova penalizzazione in classifica inflitta dalla Corte d’Appello Federale al club di Exor.

Da qui, inevitabilmente, nasce il bisogno di mettere in atto un ridimensionamento all’interno della rosa bianconera. Diverse pedine, infatti, potrebbero dire addio e c’è chi già ha salutato i compagni di squadra (vedi Angel Di Maria). Il maggior indiziato ad abbandonare la nave guidata da Massimiliano Allegri rimane Dusan Vlahovic, col bomber serbo che potrebbe portare un bel po’ di soldi nelle casse juventine.

L’interesse per l’ex Fiorentina non manca di certo in giro per l’Europa, motivo per cui il suo addio potrebbe realmente concretizzarsi nelle settimane a venire. A fronte, ovviamente, di un’offerta ritenuta congrua. Ma il classe 2000 non è l’unica pedina che potrebbe lasciare la Juventus questa estate. Difatti, appare fortemente in bilico pure il futuro di Federico Chiesa, reduce da un gol nella finale di Nations League per il terzo posto tra Italia e Olanda.

Chiesa e l’addio alla Juventus: ecco la sua destinazione preferita

Il grave infortunio, dovuto alla rottura del crociato del ginocchio sinistro, ha condizionato notevolmente il percorso di crescita di Chiesa, il quale si era praticamente consacrato ad altissimi livelli grazie al trionfo ad Euro 2021. Solo due i gol segnati nell’ultimo campionato di Serie A, più cinque assist.

Davvero troppo poco per uno che ci aveva abituati a ben altri standard, soprattutto sotto l’aspetto della qualità delle prestazioni in campo. Ad ogni modo, infortunio e problemi fisici a parte, è evidente come il feeling con Massimiliano Allegri non sia mai scattato. E stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, non sarebbe in corso alcuna trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2025. Un segnale chiaro della possibile separazione fra le parti in causa.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, vorrebbe incassare una cifra intorno ai 40 milioni di euro per la cessione dell’esterno azzurro. Quest’ultimo, inoltre, chiederebbe uno stipendio da 6/7 milioni a stagione. Chelsea, Newcastle e Bayern Monaco sarebbero le piste più concrete, con Chiesa che preferirebbe proseguire la propria carriera nelle fila del club tedesco. E ora appare sempre più lontano da Torino.