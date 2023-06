Oltre la clausola: Dybala in volo per Londra

Paulo Dybala è stato il miglior giocatore della Roma nella stagione appena conclusa, eppure il suo futuro nella Capitale è in bilico

Al momento della firma sul contratto la scorsa estate, la Joya aveva concordato con il club una doppia clausola rescissoria: una valida per l’Italia e una per l’estero. Adesso Tiago Pinto deve fare i conti con alcune sirene.

Il suo apporto non è mai stato in discussione in questa stagione appena conclusasi. Paulo Dybala ha dapprima festeggiato la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, segnando uno dei rigori decisivi contro la Francia in finale, poi si è concentrato sulla Roma. Al netto di qualche infortunio di troppo, la Joya ha trascinato i compagni fino alla finale di Budapest.

Preziosissimo il suo gol contro il Feyenoord che è valso poi l’accesso alle semifinali. Purtroppo l’entrataccia di Palomino durante Atalanta-Roma gli è costato un guaio alla caviglia che si è trascinato fino al termine della stagione. Mourinho l’ha potuto impiegare anche a Budapest per poco più di 60 minuti, togliendolo proprio sul più bello. Senza di lui la manovra offensiva dei giallorossi latita, come testimoniato anche dall’andamento del campionato. Con l’ex Juve disponibile il ruolino era chiaramente da Champions, mentre senza è crollato.

Paulo Dybala, il Chelsea prova a sondare il terreno con la Roma: Mourinho vuole che resti

Dal puto di vista contrattuale Paulo Dybala ha firmato con la Roma un contratto particolare. Moltissime clausole presenti, comprese quelle per un’eventuale cessione anche dopo un solo anno. Per l’Italia è stata inserita la condizione di un cartellino da pagare del valore di 20 milioni di euro. Per l’estero questa cifra è più bassa e sta portando ad alcune valutazioni.

Qualche giorno fa, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, è volato a Londra per alcuni giocatori da cedere. Sembra però che nei vari discorsi nati ci sia stato di mezzo anche Dybala.

Il Chelsea, fresco della cessione di Kai Havertz all’Arsenal per oltre 60 milioni, adesso è alla ricerca di un profilo offensivo di qualità. L’argentino sarebbe l’ideale per occupare una delle caselle offensive dei Blues, ma esiste un problema. Dybala vuole giocare nelle coppe europee e al momento il Chelsea è fuori da tutto. Proprio per questo sembra difficile che alla fine si possa arrivare ad una fumata bianca. I prossimi giorni saranno comunque decisivi. I tifosi giallorossi sono già in ansia.